Как подорожали популярные лекарства в России?
В России резко выросли цены на лекарства более чем на 13% в среднем, сообщает 24 Канал со ссылкой на данные российской аналитической компании DSM Group.
В январе-августе текущего года средневзвешенная стоимость упаковки лекарственного препарата составила 416 рублей, что на 13,6% больше, чем за аналогичный период 2024 года.
В то же время инфляция в январе-августе, согласно Росстату, составила 3,95%. Таким образом, рост цен на лекарства превысил общий показатель почти в 3,5 раза. Самые популярные среди населения лекарственные средства подорожали следующим образом:
- Кеторол (обезболивающее и противовоспалительное средство) – подорожал на 30%, до 55 рублей за упаковку из 10 таблеток;
- Нафазолин (капли для носа) – +25%, теперь стоит 62 рубля за флакон объемом 15 миллилитров;
- Дротаверин (Но-шпа) – +15%, стоимость упаковки из 100 таблеток выросла до 462 рублей;
- Корвалол (25 мл) – +14%, до 53 рублей;
- Анальгин – +13%, теперь 39 рублей за 10 таблеток;
- Эналаприл (гипотензивное средство) – +13%, до 27 рублей за упаковку;
- Ибупрофен и Цитрамон (обезболивающие) – +12%, соответственно 51 и 42 рубля;
- Активированный уголь - +10%, до 20 рублей.
С начала года основной рост цен наблюдался среди лекарственных средств, которые не входят в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. При этом, по данным аналитической компании, продажи препаратов в натуральном выражении снизились за восемь месяцев на 2,3%, до 2,8 миллиардов упаковок по сравнению с годом ранее.
Россияне начали экономить на медикаментах
Россияне начали экономить при покупке медикаментов, сообщает 24 Канал со ссылкой на российское СМИ Forbes Россия.
Средний чек в аптеках снизился на 12% из года в год. Все больше людей переходят в онлайн, чтобы сравнивать различные предложения и выбирать оптимальную цену.
Так за восемь месяцев этого года объем реализации препаратов в компании "Мегаптека.ру" составил 12,8 миллионов упаковок, что на 43% больше, чем за аналогичный период 2024-го. В деньгах показатель вырос на 47%, до 9,3 миллионов рублей. Таким образом приобретение препаратов через онлайн-каналы становится способом лечиться без ущерба для бюджета.
На этом фоне темпы роста аптечного рынка замедляются.
Что известно об инфляции и ценах в России?
Экономика России сталкивается с серьезными проблемами. В частности инфляция превышает 20%, денежные ресурсы сокращаются, а экономический рост замедляется.
Российский Минфин предложил повысить ставку НДС с 20% до 22% для финансирования расходов на войну, что приведет к росту цен на продукты на 4-6%. Ожидается, что экономический прогноз России ухудшится.
Цены на бензин в России выросли на 12,73% за год, что является рекордом за последние 14 лет из-за атак украинских дронов на НПЗ. Украинские атаки остановили почти 40% российских НПЗ.