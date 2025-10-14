Как подорожали популярные лекарства в России?

В России резко выросли цены на лекарства более чем на 13% в среднем, сообщает 24 Канал со ссылкой на данные российской аналитической компании DSM Group.

В январе-августе текущего года средневзвешенная стоимость упаковки лекарственного препарата составила 416 рублей, что на 13,6% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

В то же время инфляция в январе-августе, согласно Росстату, составила 3,95%. Таким образом, рост цен на лекарства превысил общий показатель почти в 3,5 раза. Самые популярные среди населения лекарственные средства подорожали следующим образом:

Кеторол (обезболивающее и противовоспалительное средство) – подорожал на 30%, до 55 рублей за упаковку из 10 таблеток;

Нафазолин (капли для носа) – +25%, теперь стоит 62 рубля за флакон объемом 15 миллилитров;

Дротаверин (Но-шпа) – +15%, стоимость упаковки из 100 таблеток выросла до 462 рублей;

Корвалол (25 мл) – +14%, до 53 рублей;

Анальгин – +13%, теперь 39 рублей за 10 таблеток;

Эналаприл (гипотензивное средство) – +13%, до 27 рублей за упаковку;

Ибупрофен и Цитрамон (обезболивающие) – +12%, соответственно 51 и 42 рубля;

Активированный уголь - +10%, до 20 рублей.

С начала года основной рост цен наблюдался среди лекарственных средств, которые не входят в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. При этом, по данным аналитической компании, продажи препаратов в натуральном выражении снизились за восемь месяцев на 2,3%, до 2,8 миллиардов упаковок по сравнению с годом ранее.

Россияне начали экономить на медикаментах

Россияне начали экономить при покупке медикаментов, сообщает 24 Канал со ссылкой на российское СМИ Forbes Россия.

Средний чек в аптеках снизился на 12% из года в год. Все больше людей переходят в онлайн, чтобы сравнивать различные предложения и выбирать оптимальную цену.

Так за восемь месяцев этого года объем реализации препаратов в компании "Мегаптека.ру" составил 12,8 миллионов упаковок, что на 43% больше, чем за аналогичный период 2024-го. В деньгах показатель вырос на 47%, до 9,3 миллионов рублей. Таким образом приобретение препаратов через онлайн-каналы становится способом лечиться без ущерба для бюджета.

На этом фоне темпы роста аптечного рынка замедляются.

