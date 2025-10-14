Як здорожчали популярні ліки в Росії?

У Росії різко зросли ціни на ліки на понад 13% в середньому, повідомляє 24 Канал з посиланням на дані російської аналітичної компанії DSM Group.

У січні-серпні поточного року середньозважена вартість упаковки лікарського препарату склала 416 рублів, що на 13,6% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Водночас інфляція у січні-серпні, згідно з Росстатом, склала 3,95%. Таким чином, зростання цін на ліки перевищило загальний показник майже в 3,5 рази. Найпопулярніші серед населення лікарські засоби здорожчали наступним чином:

Кеторол (знеболювальний і протизапальний засіб) – подорожчав на 30%, до 55 рублів за упаковку з 10 таблеток;

Нафазолін (краплі для носа) – +25%, тепер коштує 62 рублі за флакон об’ємом 15 мілілітрів;

Дротаверин (Но-шпа) – +15%, вартість упаковки зі 100 таблеток зросла до 462 рублів;

Корвалол (25 мл) – +14%, до 53 рублів;

Анальгін – +13%, тепер 39 рублів за 10 таблеток;

Еналаприл (гіпотензивний засіб) – +13%, до 27 рублів за упаковку;

Ібупрофен і Цитрамон (знеболювальні) – +12%, відповідно 51 і 42 рублі;

Активоване вугілля — +10%, до 20 рублів.

З початку року основне зростання цін спостерігалося серед лікарських засобів, які не входять до списку життєво необхідних та найважливіших лікарських препаратів. При цьому, за даними аналітичної компанії, продаж препаратів у натуральному вираженні знизився за вісім місяців на 2,3%, до 2,8 мільярдів упаковок порівняно з роком раніше.

Росіяни почали економити на медикаментах

Росіяни почали заощаджувати при покупці медикаментів, повідомляє 24 Канал з посиланням на російське ЗМІ Forbes Росія.

Середній чек в аптеках знизився на 12% рік у рік. Дедалі більше людей переходять в онлайн, щоб порівнювати різні пропозиції та обирати оптимальну ціну.

Так за вісім місяців цього року обсяг реалізації препаратів у компанії "Мегаптека.ру" склав 12,8 мільйонів упаковок, що на 43% більше, ніж за аналогічний період 2024-го. У грошах показник зріс на 47%, до 9,3 мільйонів рублів. Таким чином придбання препаратів через онлайн-канали стає способом лікуватися без шкоди для бюджету.

На цьому фоні темпи зростання аптечного ринку сповільнюються.

Що відомо про інфляцію та ціни в Росії?