Як в Росії відреагували на слова Трампа?

Один з високопоставлених економічних чиновників Путіна спростував попередження Трампа, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Дивіться також Енергетична галузь в кризі: Росія імпортує надзвичайно важливу копалину

Президент США заявив про те, що російська економіка зазнає краху через черги за бензином. Економіка Росії й справді цього року сповільнюється, і уряд прогнозує зростання ВВП на 1,0% після зростання на 4,3% у 2024 році.

Проте відповідаючи на запитання про висловлювання Трампа на енергетичній конференції в Москві, віце-прем'єр-міністр Олександр Новак заявив, що Росія має стабільні постачання бензину.

У нас стабільне постачання на внутрішній ринок, ми не бачимо жодних проблем у цьому плані. Баланс між виробництвом і споживанням підтримується, і ми, з боку уряду та відповідних міністерств, робимо все, щоб так і залишалося,

– сказав Новак.

Кремль стверджує, що економіка навмисно уповільнюється, щоб запобігти "перегріву", що вона добре адаптувалася до найжорсткіших західних санкцій, коли-небудь запроваджених проти великої економіки, і що жодна зовнішня сила ніколи не зможе змусити Росію змінити курс.

Як насправді поглиблюється паливна криза в Росії?

Високі ставки стримували найбільших російських роздрібних торговців від скуповування бензину в зимові місяці, коли був надлишок, а потім серія атак вивела з ладу частину потужностей російських НПЗ.

Це призвело до дефіциту бензину в регіонах Росії, другого за величиною експортера нафти у світі, хоча уряд швидко вжив заходів для пріоритетного постачання в регіони з дефіцитом.

Дефіцит пального, що продовжує зростати, свідчить про серйозні проблеми Москви, повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка.

У вересні у Росії простоювали рекордні 38% потужностей з переробки нафти;

Виробництво пального зменшилося приблизно на мільйон тонн;

Дефіцит бензину та дизелю досяг 20% від внутрішніх потреб країни.

За словами Коваленка, у підсумку Росія програє за всіма напрямками.

Який справжній стан економіки Росії?