Як в Росії відреагували на слова Трампа?
Один з високопоставлених економічних чиновників Путіна спростував попередження Трампа, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
Президент США заявив про те, що російська економіка зазнає краху через черги за бензином. Економіка Росії й справді цього року сповільнюється, і уряд прогнозує зростання ВВП на 1,0% після зростання на 4,3% у 2024 році.
Проте відповідаючи на запитання про висловлювання Трампа на енергетичній конференції в Москві, віце-прем'єр-міністр Олександр Новак заявив, що Росія має стабільні постачання бензину.
У нас стабільне постачання на внутрішній ринок, ми не бачимо жодних проблем у цьому плані. Баланс між виробництвом і споживанням підтримується, і ми, з боку уряду та відповідних міністерств, робимо все, щоб так і залишалося,
– сказав Новак.
Кремль стверджує, що економіка навмисно уповільнюється, щоб запобігти "перегріву", що вона добре адаптувалася до найжорсткіших західних санкцій, коли-небудь запроваджених проти великої економіки, і що жодна зовнішня сила ніколи не зможе змусити Росію змінити курс.
Як насправді поглиблюється паливна криза в Росії?
Високі ставки стримували найбільших російських роздрібних торговців від скуповування бензину в зимові місяці, коли був надлишок, а потім серія атак вивела з ладу частину потужностей російських НПЗ.
Це призвело до дефіциту бензину в регіонах Росії, другого за величиною експортера нафти у світі, хоча уряд швидко вжив заходів для пріоритетного постачання в регіони з дефіцитом.
Дефіцит пального, що продовжує зростати, свідчить про серйозні проблеми Москви, повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка.
- У вересні у Росії простоювали рекордні 38% потужностей з переробки нафти;
- Виробництво пального зменшилося приблизно на мільйон тонн;
- Дефіцит бензину та дизелю досяг 20% від внутрішніх потреб країни.
За словами Коваленка, у підсумку Росія програє за всіма напрямками.
Який справжній стан економіки Росії?
Економіка Росії стикається з серйозними проблемами. Зокрема інфляція перевищує 20%, грошові ресурси скорочуються, а економічне зростання уповільнюється.
Ціни на бензин у Росії зросли на 12,73% за рік, що є рекордом за останні 14 років через атаки українських дронів на НПЗ. Українські атаки зупинили майже 40% російських НПЗ.
Ціни на ліки в Росії зросли на понад 13% за січень-серпень, що перевищує інфляцію в Росії у 3,5 рази. Росіяни почали економити на медикаментах, більше купуючи онлайн, із зниженням середнього чека на 12%.