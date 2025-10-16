Чому розбавляють бензин в Росії?

Про це розповів голова Союзу автосервісів Росії Юрій Валько, повідомляє 24 Канал з посиланням на російське видання The Moscow Times.

Дивіться також Росія стане залежною від імпорту пального: що вбило нафтопереробну галузь

За його словами, виробники бензину в Росії почали економити на якості, оскільки не мають можливості підвищувати ціни.

Багато хто став підвищувати октанове число за рахунок різних добавок через економічну ситуацію на тлі дефіциту у деяких регіонах,

– зазначив Валько.

Проте власникам автівок такі "нововведення" не до душі, оскільки маніпуляції з паливом призводять до поломок їхніх залізних коней.

Зокрема, на проблеми після заправки розбавленим бензином скаржаться власники китайських автомобілів Geely.

Валько додав, що схожа ситуація спостерігалася на рубежі 2000 – 2010-х років на деяких АЗС.

Можна було залити паливо і одразу їхати в автосервіс. Зараз, на жаль, ми можемо повернутися до того ж етапу,

– підсумував глава автосоюзу.

Як росте дефіцит пального в Росії?

Дефіцит бензину в Росії виник через успішні удари українських дронів по російських нафтопереробних заводів. Дронові атаки вже пошкодили, за різними даними, понад 20 великих НПЗ.

Через проблеми з переробкою в Росії стрімко росте дефіцит пального. За даними BBC Russian, паливна криза вже охопила понад 57 регіонів:

Проблеми почалися з Далекого Сходу і швидко поширилися. Першими нестачу відчули Забайкалля, Примор’я та Сахалінська область.

Особливо гостро дефіцит проявляється на окупованих українських територіях. Так, у Криму на початку жовтня обмежили продажі пального до 20 літрів в одні руки.

Втім, схожа ситуація й в інших регіонах – бензин продають за картками, надають лише організаціям за контрактами, лімітують навіть продажі дизелю.

Варто знати! Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) підрахувало, що обсяги нафтопереробки в Росії через удари впали менш ніж до 5 мільйонів барелів на добу, і їх не вдасться відновити до червня 2026 року.

Як російська влада бореться з кризою?