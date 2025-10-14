Скільки палива змушена буде імпортувати Росія?

Росія може до кінця року опинитися у залежності від імпорту пального на рівні до 60%, повідомляє 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки.

Паливна криза, що охопила Росію, стала не стільки наслідком окремих аварій чи санкцій. Колись прибуткову галузь вбили роки недофінансування, технологічної ізоляції та хибних управлінських рішень.

Російські НПЗ залишаються відсталими за технологіями та структурою виробництва. Коли частина цих заводів припинила роботу, країна фактично втратила значну частину внутрішніх потужностей. Тому без щонайменше 6 місяців ремонту у спокійних умовах Росія може до кінця року опинитися у залежності від імпорту пального на рівні до 60%.

Після заборони експорту бензину у вересні уряд намагався стабілізувати ситуацію, але цей крок лише загострив кризу. Саме зовнішні продажі давали можливість компенсувати хронічні збитки й частково фінансувати модернізацію галузі.

Тепер підприємства позбавлені ресурсів для оновлення, а цінове регулювання на внутрішньому ринку створює штучний дефіцит.

Як Росія втрачає енергетичну міць?

Дефіцит пального, що продовжує зростати, свідчить про серйозні проблеми Москви, повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка.

Він зазначає, що наразі Росія перетворилася із "енергетичної наддержави" не лише у сировинний придаток Китаю, але й в імпортера бензину.

Цьому, зокрема, сприяли успішні удари українських дронів по російських НПЗ:

У вересні у Росії простоювали рекордні 38% потужностей з переробки нафти;

Виробництво пального зменшилося приблизно на мільйон тонн;

Дефіцит бензину та дизелю досяг 20% від внутрішніх потреб країни.

За словами Коваленка, у підсумку Росія програє за всіма напрямками:

бюджет недоотримує доходи;

на АЗС ростуть черги;

по регіонах запроваджують обмеження на продажі пального.

Намагаючись втримати ринок пального, російський уряд навіть готовий дозволити заборонені у світі через небезпеку екологічних захворювань присадки, а також піти на екологічні компроміси, згубні для двигунів автівок.

Що відомо про паливну кризу в Росії?