Як розгортається паливна криза?
Розпочалася криза ще у серпні із Далекого Сходу на тлі сезонного дефіциту палива, але цього року швидко посилилася, повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC Russian.
Першими настачу пального відчули Забайкалля, Примор’я та Сахалінська область, які обслуговують лише два великі НПЗ.
- Бензин почали відпускати лише лімітовано в одні руки.
- Інші АЗС продавали пальне лише по талонах.
- На заправках вишикувалися довгі черги.
Особливо гостро відчувається паливна криза на окупованих українських територіях. Зокрема, у Криму, де немає нафтопереробних заводів, перебої з постачання бензину виникли одразу. А до жовтня ситуація стала ще гіршою.
- Спочатку окупаційна влада обмежила продажі пального до 30 літрів на одного водія, та згодом – вже до 20 літрів в одні руки, тобто приблизно до третини середнього бака легкової автівки.
- Обмеження не торкнулися лише екстрених служб та громадського транспорту, повідомив так званий "глава" окупованого півострова Сергій Аксьонов.
Які регіони страждають найбільше?
Ситуація у великих містах Росії не така катастрофічна – там повноцінного дефіциту пального немає. Наприклад, у Москві водії говорять про стабільну ситуацію і лише іноді повідомляють по відсутність певних марок бензину. Річ у тому, що Москву забезпечують цілих 5 НПЗ.
Але чим далі від столиці, тим гостріша проблема. У віддалених населених пунктах ситуація швидко перетворюється на катастрофічну:
- Люди скаржаться, що через нестачу пального їм важко дістатися до лікарень чи пологових будинків.
- Постачальники наголошують, що не мають змоги завести у важкодоступні райони ліки, продукти та інші життєво необхідні товари.
Разом з тим деякі заправки взагалі змушені закриватися. Особливо криза вдарила по незалежних АЗС які складають 60% усіх АЗС в країні.
Важливо! Паливну кризу в Росії поглиблюють успішні атаки України на нафтопереробні заводи. За підрахунками видання, від початку 2025 року українські дрони атакували 21 із 38 великих російських НПЗ – це на 48% більше, ніж за увесь 2024 рік. Щонайменше 10 заводів частково або повністю зупинилися.
Як у Росії намагаються подолати дефіцит?
Влада в Росії визнає проблеми з постачання бензину та дизелю, але називає їх "невеликим дефіцитом". Населення закликають трохи почекати.
Проте уряд все ж таки продовжив заборону на експорт бензину до кінця року. Хоча експерти вважають, що надалі влада може навіть обмежити споживання пального, якщо ситуація погіршиться.
Поки що Росія збільшила закупівлі бензину у Білорусі. У вересні експорт білоруського пального зріс у чотири рази. Також Рада Євразійської економічної комісії (ЄЕК) ухвалила рішення тимчасово скасувати мита на ввезення бензину та дизельного пального, щоб більше купувати за кордоном.