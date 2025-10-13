Як розгортається паливна криза?

Розпочалася криза ще у серпні із Далекого Сходу на тлі сезонного дефіциту палива, але цього року швидко посилилася, повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC Russian.

Першими настачу пального відчули Забайкалля, Примор’я та Сахалінська область, які обслуговують лише два великі НПЗ.

Бензин почали відпускати лише лімітовано в одні руки.

Інші АЗС продавали пальне лише по талонах.

На заправках вишикувалися довгі черги.

Особливо гостро відчувається паливна криза на окупованих українських територіях. Зокрема, у Криму, де немає нафтопереробних заводів, перебої з постачання бензину виникли одразу. А до жовтня ситуація стала ще гіршою.

Спочатку окупаційна влада обмежила продажі пального до 30 літрів на одного водія, та згодом – вже до 20 літрів в одні руки, тобто приблизно до третини середнього бака легкової автівки.

Обмеження не торкнулися лише екстрених служб та громадського транспорту, повідомив так званий "глава" окупованого півострова Сергій Аксьонов.

Які регіони страждають найбільше?

Ситуація у великих містах Росії не така катастрофічна – там повноцінного дефіциту пального немає. Наприклад, у Москві водії говорять про стабільну ситуацію і лише іноді повідомляють по відсутність певних марок бензину. Річ у тому, що Москву забезпечують цілих 5 НПЗ.

Але чим далі від столиці, тим гостріша проблема. У віддалених населених пунктах ситуація швидко перетворюється на катастрофічну:

Люди скаржаться, що через нестачу пального їм важко дістатися до лікарень чи пологових будинків.

Постачальники наголошують, що не мають змоги завести у важкодоступні райони ліки, продукти та інші життєво необхідні товари.

Разом з тим деякі заправки взагалі змушені закриватися. Особливо криза вдарила по незалежних АЗС які складають 60% усіх АЗС в країні.

Важливо! Паливну кризу в Росії поглиблюють успішні атаки України на нафтопереробні заводи. За підрахунками видання, від початку 2025 року українські дрони атакували 21 із 38 великих російських НПЗ – це на 48% більше, ніж за увесь 2024 рік. Щонайменше 10 заводів частково або повністю зупинилися.

Як у Росії намагаються подолати дефіцит?