Як у Росії збираються долати паливну кризу?

Російська влада готується розпочати закупівлю бензину за кордоном через паливну кризу, яка охопила країну після серії українських ударів по НПЗ, повідомляє 24 Канал з посиланням на пропагандистське російське ЗМІ "Комерсант".

У вівторок Рада Євразійської економічної комісії (ЄЕК) обнулила ввізне мито на бензин, дизпаливо, суднове паливо та авіагас. Безмитне ввезення на територію ЄАЕС діятиме до 30 червня 2026 року. Це рішення набуде чинності за 10 днів і пов'язане зі "зниженням обсягів виробництва".

Зараз російському паливному ринку не вистачає приблизно 20% від місячного обсягу споживання бензину – 400 000 тонн із 2 мільйонів. Ситуація зараз "критична": після нальотів дронів на НПЗ, внаслідок яких щонайменше 6 заводів повністю або частково зупиняли виробництво, випуск бензину у вересні впав на 1 мільйон тонн.

Найбільше страждають спочатку дефіцитні регіони – окупований Крим і Далекий Схід. У Криму з 29 вересня встановили директивні обмеження на роздрібний продаж бензину – не більше ніж 30 літрів в одні руки.

Спочатку від дефіциту бензину страждали незалежні АЗС, деякі з яких повністю зупинили роботу. Але тепер ситуація ускладнилася навіть для заправних мереж великих нафтових компаній. Зокрема такі проблеми виникли в Кіровській, Нижегородській, Костромській областях.

З липня Росія також різко збільшила закупівлю бензину в Білорусі – на 36%. При цьому у вересні імпорт підскочив на 168% порівняно із серпнем. Однак ці обсяги – 97 тисяч тонн за три місяці – покривають менше ніж 2% від внутрішнього попиту.

Тому росзМІ припускають, що швидше за все, уряд піде на пом'якшення екологічних стандартів для НПЗ, щоб ті могли випускати більше бензину. Крім того, Росія може збільшити постачання нафти до Білорусі, щоб імпортувати більше з республіки.

Які втрати НПЗ в Росії?

У серпні через безпілотників нафтова галузь Росії втратила 17% потужностей із переробки, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

А сумарний простій НПЗ встановив історичний рекорд – 23%, або 6,4 мільйонів тонн. У вересні під нальоти дронів потрапили ще не менше 7 НПЗ – Рязанський, Саратовський, Самарський, Волгоградський, Ільський, "Новойл" в Уфі та "Кінеф" в Ленінградській області.

Оптові ціни на бензин з початку року злетіли на понад 40%. А це негативно для інфляції, оскільки подорожчання палива неминуче підвищує витрати у сільському господарстві, транспорті та логістиці, трансформуючись у зростання цін на продукти та товари першої необхідності.

Що відомо про дефіцит бензину?