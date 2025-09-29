Як зростає дефіцит пального в Росії?

Через брак пального місцева влада навіть змушена вводити обмеження на АЗС, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Insider.

Зокрема, велика мережа заправок в окупованому Севастополі обмежила продажі бензину до 30 літрів на одну людину.

Приблизно половина АЗС на півострові, за даними видання, взагалі припинили реалізацію пального.

У центральних регіонах Росії також почали встановлювати ліміти на продаж пального – до 10-20 літрів на одного покупця. Те ж саме стосується Поволжя.

Про перебої з постачанням бензину повідомляли у Забайкальському краї, а в Хабаровському – теж обмежують продажі.

За даними Незалежного паливного союзу, дефіцит спостерігається щонайменше в 10 суб’єктах Росії, зокрема, у Московській, Ленінградській, Рязанській, Нижньогородській та Ростовській областях,

– зазначає видання.

Важливо! Менш ніж за 2 місяці кількість заправних станцій, які продають бензин у Росії, зменшилася на 360. За підрахунками представників галузі, виробництво бензину скоротилося приблизно на 10%.

Чому збільшується дефіцит бензину в Росії?

Нестачу бензину в Росії поглибили удари українських дронів по нафтопереробних заводах, а також проблеми з логістикою, через які регіони з НПЗ залишаються у виграші, на відміну від всіх інших.

У Криму представники окупаційної влади заявили про скорочення постачань пального на півострів через зменшення обсягів виробництва на деяких заводах та погану погоду, яка нібито заважає роботі Керченської переправи.

Оскільки все більша кількість НПЗ простоюють, потребуючи ремонту, росте не лише дефіцит пального, але й ціни на нього. За даними Служби зовнішньої розвідки, 17 вересня на Санкт-Петербурзької біржі, ціна на бензин марки АІ-92 сягнула 73,2 тисячі рублів за тонну, встановивши історичний рекорд.

Паливна криза в Росії: що відомо?