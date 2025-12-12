Імовірно, там уражений місцевий нафтопереробний завод. 24 Канал зібрав, що відомо на цей момент.

Дивіться також Україна вперше зупинила роботу російської нафтової платформи у Каспії, – джерела

Що відомо про повітряну атаку на НПЗ у Ярославлі вночі 12 грудня?

Під час повітряної атаки вночі 12 грудня над Ярославлем пролунала серія вибухів. Місцеві мешканці оцінили кількість вибухів у приблизно у 5 – 7, але атака на момент публікації ще тривала.

З повідомлень очевидців у соціальних мережах відомо, що у небі було чути характерний гул двигунів безпілотників, а над окремими районами міста спостерігали спалахи та дим. Точне місце влучань офіційно не повідомляли.

А проте і російські ресурси, і українські осінтери запевняють, що робота систем протиповітряної оборони не завадила дронам поцілити у нафтопереробний завод. Відео також засвідчили пожежу на НПЗ.

Ураження НПЗ у Ярославлі: дивіться відео очевидців

Пожежа на НПЗ у Ярославлі зблизька: дивіться відео очевидців (обережно, чутно лайку)

Де розташований Ярославль у Росії: показуємо на карті

Де ще лунали вибухи у Росії останнім часом?