Імовірно, там уражений місцевий нафтопереробний завод. 24 Канал зібрав, що відомо на цей момент.
Дивіться також Україна вперше зупинила роботу російської нафтової платформи у Каспії, – джерела
Що відомо про повітряну атаку на НПЗ у Ярославлі вночі 12 грудня?
Під час повітряної атаки вночі 12 грудня над Ярославлем пролунала серія вибухів. Місцеві мешканці оцінили кількість вибухів у приблизно у 5 – 7, але атака на момент публікації ще тривала.
З повідомлень очевидців у соціальних мережах відомо, що у небі було чути характерний гул двигунів безпілотників, а над окремими районами міста спостерігали спалахи та дим. Точне місце влучань офіційно не повідомляли.
А проте і російські ресурси, і українські осінтери запевняють, що робота систем протиповітряної оборони не завадила дронам поцілити у нафтопереробний завод. Відео також засвідчили пожежу на НПЗ.
Ураження НПЗ у Ярославлі: дивіться відео очевидців
Пожежа на НПЗ у Ярославлі зблизька: дивіться відео очевидців (обережно, чутно лайку)
Де розташований Ярославль у Росії: показуємо на карті
Де ще лунали вибухи у Росії останнім часом?
Цієї ж ночі у Твері лунали вибухи. Про масштаби ураження від повітряної атаки поки інформації мало. Але місцеві скаржаться на влучання дронів у межах міста.
Минулої ночі, 11 грудня, БпЛА атакували хімзаводи "Акрон" у Великому Новгороді та "Дорогобуж" у Смоленській області. Ці заводи виробляють компоненти для вибухових речовин, які використовує російська армія.