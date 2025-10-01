Как в России собираются преодолевать топливный кризис?

Российские власти готовятся начать закупку бензина за рубежом из-за топливного кризиса, который охватил страну после серии украинских ударов по НПЗ, сообщает 24 Канал со ссылкой на пропагандистское российское СМИ "Коммерсант".

Во вторник Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) обнулил ввозную пошлину на бензин, дизтопливо, судовое топливо и авиакеросин. Беспошлинный ввоз на территорию ЕАЭС будет действовать до 30 июня 2026 года. Это решение вступит в силу через 10 дней и связано со "снижением объемов производства".

Сейчас российскому топливному рынку не хватает примерно 20% от месячного объема потребления бензина – 400 000 тонн из 2 миллионов. Ситуация сейчас "критическая": после налетов дронов на НПЗ, вследствие которых по меньшей мере 6 заводов полностью или частично останавливали производство, выпуск бензина в сентябре упал на 1 миллион тонн.

Больше всего страдают изначально дефицитные регионы – оккупированный Крым и Дальний Восток. В Крыму с 29 сентября установили директивные ограничения на розничную продажу бензина – не более чем 30 литров в одни руки.

Сначала от дефицита бензина страдали независимые АЗС, некоторые из которых полностью остановили работу. Но теперь ситуация осложнилась даже для заправочных сетей крупных нефтяных компаний. В частности такие проблемы возникли в Кировской, Нижегородской, Костромской областях.

С июля Россия также резко увеличила закупку бензина в Беларуси – на 36%. При этом в сентябре импорт подскочил на 168% по сравнению с августом. Однако эти объемы – 97 тысяч тонн за три месяца – покрывают менее 2% от внутреннего спроса.

Поэтому росСМИ предполагают, что скорее всего, правительство пойдет на смягчение экологических стандартов для НПЗ, чтобы те могли выпускать больше бензина. Кроме того, Россия может увеличить поставки нефти в Беларусь, чтобы импортировать больше из республики.

Какие потери НПЗ в России?

В августе из-за беспилотников нефтяная отрасль России потеряла 17% мощностей по переработке, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

А суммарный простой НПЗ установил исторический рекорд – 23%, или 6,4 миллионов тонн. В сентябре под налеты дронов попали еще не менее 7 НПЗ – Рязанский, Саратовский, Самарский, Волгоградский, Ильский, "Новойл" в Уфе и "Кинеф" в Ленинградской области.

Оптовые цены на бензин с начала года взлетели более чем на 40%. А это негативно для инфляции, поскольку подорожание топлива неизбежно повышает расходы в сельском хозяйстве, транспорте и логистике, трансформируясь в рост цен на продукты и товары первой необходимости.

Что известно о дефиците бензина?