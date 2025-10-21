Історик і професор Українського католицького університету Ярослав Грицак в ефірі 24 Каналу пояснив, який сценарій завершення війни він вважає найбільш реалістичним. На його думку, шлях до миру буде складним і не принесе швидкого полегшення жодній зі сторін.

Мир, який не сподобається нікому

Історик вважає, що нинішня фаза війни найімовірніше завершиться за столом переговорів. Україна, на його думку, матиме шанс зберегти позиції завдяки професійній роботі дипломатів і стійкості суспільства.

Реалістичний фінал війни – це дипломатична розв'язка, на яку вистачить сили й майстерності українських дипломатів. Це буде мир, який не сподобається ні нам, ні Росії, але він означатиме, що Путін уже програв головну мету знищити Україну як державу,

– наголосив Грицак.

Такий сценарій він описує як технічну нічию, коли обидві сторони зазнають втрат. Водночас Україна зможе зберегти незалежність і політичну суб'єктність. Він вважає, що результат таких перемовин стане випробуванням для українського суспільства, яке має зберегти єдність навіть після важкого компромісу.

Чи можливий "корейський сценарій" для України?

Історик визнав, що розділення територій за прикладом Кореї є одним із можливих варіантів завершення війни. Він назвав цей сценарій реалістичним лише за умови, що у Росії відбудуться серйозні зміни у владі.

Так, це один із найбільш реалістичних сценаріїв. Але він можливий лише тоді, коли Путін відійде або зміниться,

– зазначив Грицак.

На його думку, нинішня війна значною мірою є особистою для російського диктатора. Саме тому відхід Путіна відкриє шанс на реальні перемовини і нову політичну динаміку, яка може змінити майбутнє Європи.

Це значною мірою особиста війна одного тирана. Я не кажу, що після його відходу війна одразу припиниться, але тоді з'являться шанси на реальні перемовини,

– пояснив історик.

Він підкреслив, що навіть складний мир не перекреслить головного досягнення України. Країна вистояла та довела, що здатна чинити опір імперії. Сам факт її виживання, наголосив історик, уже став історичною поразкою Путіна.

