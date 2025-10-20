Наразі відомо, що черговий саміт лідерів ЄС відбудеться в Брюсселі 23 жовтня. Про це йдеться у матеріалі Financial Times, передає 24 Канал.

Актуально Це найгірше з часів Другої світової, – Трамп назвав втрати України та Росії за тиждень

Як європейські країни підтримують Зеленського після візиту до США?

Голова європейської дипломатії Кая Каллас 20 жовтня зазначила, що намагання Трампа домогтися миру дуже цінують у Європі, однак зараз немає ознак, що сама Росія прагне миру, тож ЄС обговорює подальші кроки.

За повідомленням Financial Times, зустріч Зеленського й Трампа 17 жовтня була напруженою. Так, Трамп нібито наполягав, щоб Україна пішла на компроміс із Росією, і цитував погрози Путіна про "знищення" країни в разі відмови.

До слова, у Reuters також інформували, що під час зустрічі Дональд Трамп схиляв українського президента до поступок на користь Росії, обговорюючи можливість надання безпекових гарантій для Москви.

Очікується, що вже цього четверга, 23 жовтня, у Брюсселі пройде саміт лідерів ЄС, до якого може долучитися й Володимир Зеленський. Імовірно, головною темою зустрічі буде обговорення механізму використання заморожених російських коштів для кредиту Україні орієнтовно на 140 мільярдів доларів.

Німецький канцлер Фрідріх Мерц запропонував спрямувати ці гроші винятково на озброєння. Міністри закордонних справ, що зустрілися в Люксембурзі 20 жовтня, висловили підтримку ініціативі та підкреслили потребу в новому пакеті санкцій проти Москви. Серед голосів за – і пропозиція розглянути використання заморожених активів для фінансової підтримки України.

Зауважте! Утім Бельгія, де зберігається більшість активів, не підпише остаточну угоду без гарантій на випадок можливих судових позовів з боку Росії, а Кремль уже назвав ідею "незаконним вилученням" і загрожує судом.

Паралельно ЄС дискутує про енергетичну політику на тлі того, що більшість країн, окрім Словаччини та Угорщини, погодилися відмовитися від російського газу до 2028 року.

Проте Словаччина вимагає додаткових заходів підтримки для зниження енергозатрат і допомоги автомобільній промисловості. Західні лідери з "Коаліції охочих" мають обговорити подальшу військову допомогу з Зеленським 24 жовтня.

Після відмови США надати Tomahawk, Зеленський розраховує на європейських партнерів і наголошує, що такі ракети не лише в американському арсеналі.

Як минув візит Зеленського до Вашингтона?