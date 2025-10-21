Историк и профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак в эфире 24 Канала объяснил, какой сценарий завершения войны он считает наиболее реалистичным. По его мнению, путь к миру будет сложным и не принесет быстрого облегчения ни одной из сторон.

Мир, который не понравится никому

Историк считает, что нынешняя фаза войны скорее всего завершится за столом переговоров. Украина, по его мнению, будет иметь шанс сохранить позиции благодаря профессиональной работе дипломатов и устойчивости общества.

Реалистичный финал войны – это дипломатическая развязка, на которую хватит силы и мастерства украинских дипломатов. Это будет мир, который не понравится ни нам, ни России, но он будет означать, что Путин уже проиграл главную цель уничтожить Украину как государство,

– подчеркнул Грицак.

Такой сценарий он описывает как техническую ничью, когда обе стороны понесут потери. В то же время Украина сможет сохранить независимость и политическую субъектность. Он считает, что результат таких переговоров станет испытанием для украинского общества, которое должно сохранить единство даже после тяжелого компромисса.

Возможен ли "корейский сценарий" для Украины?

Историк признал, что разделение территорий по примеру Кореи является одним из возможных вариантов завершения войны. Он назвал этот сценарий реалистичным только при условии, что в России произойдут серьезные изменения во власти.

Да, это один из самых реалистичных сценариев. Но он возможен только тогда, когда Путин отойдет или изменится,

– отметил Грицак.

По его мнению, нынешняя война в значительной степени является личной для российского диктатора. Именно поэтому уход Путина откроет шанс на реальные переговоры и новую политическую динамику, которая может изменить будущее Европы.

Это в значительной степени личная война одного тирана. Я не говорю, что после его ухода война сразу прекратится, но тогда появятся шансы на реальные переговоры,

– объяснил историк.

Он подчеркнул, что даже сложный мир не перечеркнет главного достижения Украины. Страна выстояла и доказала, что способна сопротивляться империи. Сам факт ее выживания, подчеркнул историк, уже стал историческим поражением Путина.

