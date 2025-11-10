Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мемуары Столтенберга On My Watch, с которыми ознакомилась "Европейская правда".
Что рассказал Столтенберг об отношении к Трампу в 2016?
Столтенберг вспомнил, что тогда он, как и многие в НАТО, верил в победу Хиллари Клинтон. Поэтому то, что Трамп стал президентом США, в Альянсе восприняли с удивлением.
Несмотря на это, генсек НАТО считал необходимым подтвердить роль американцев в Альянсе и пытался как можно скорее наладить рабочие отношения с Трампом.
Внутри организации также была необходима самодисциплина. Я четко дал понять, что стоны раздражения на внутренних совещаниях неприемлемы. Никакого закатывания глаз от твитов или публичных выступлений Трампа, никакого насмешливого смеха над видео с ним, никаких шуток о гольфе или его поведении,
– говорится в мемуарах Столтенберга.
Он понимал, что о любых высмеиваниях Трампа со стороны НАТО узнали бы в Белом доме. А это могло бы иметь пагубные последствия.
"Мы собирались работать с президентом Трампом. Нашей обязанностью было пытаться обеспечить, чтобы его взгляд на НАТО эволюционировал, а отношения США с европейскими союзниками оставались крепкими", – добавил бывший генсек Альянса.
Последние заявления Столтенберга
В своих мемуарах Йенс Столтенберг рассказал, почему отказал Владимиру Зеленскому закрыть небо над Украиной в 2022 году. Он боялся войны с Россией, а также признал, что Альянс поздно и мало помог Украине.
В октябре Столтенберг уже заявлял, что необходимость долгосрочной военной поддержки Украины. По его мнению, единственным способом закончить войну в Украине – это убедить Путина, что он не победит на поле боя из-за высокой цены контроля над Украиной.