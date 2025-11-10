Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на мемуари Столтенберга On My Watch, з якими ознайомилася "Європейська правда".

Що розповів Столтенберг про ставлення до Трампа у 2016?

Столтенберг пригадав, що тоді він, як і багато хто у НАТО, вірив у перемогу Гілларі Клінтон. Тож те, що Трамп став президентом США, в Альянсі сприйняли зі здивуванням.

Попри це, генсек НАТО вважав необхідним підтвердити роль американців в Альянсі і намагався якомога швидше налагодити робочі відносини з Трампом.

Всередині організації також була необхідна самодисципліна. Я чітко дав зрозуміти, що стогони роздратування на внутрішніх нарадах неприйнятні. Ніякого закочування очей від твітів чи публічних виступів Трампа, ніякого глузливого сміху над відео з ним, ніяких жартів про гольф чи його поведінку,

– йдеться у мемуарах Столтенберга.

Він розумів, що про будь-які висміювання Трампа з боку НАТО дізналися б у Білому домі. А це могло б мати згубні наслідки.

"Ми збиралися працювати з президентом Трампом. Нашим обов'язком було намагатися забезпечити, щоб його погляд на НАТО еволюціонував, а відносини США з європейськими союзниками залишалися міцними", – додав колишній генсек Альянсу.

