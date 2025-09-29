Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на РАР.

Чому Трамп хотів виключити країни з НАТО?

У своїх мемуарах On My Watch ("У мій час") Столтенберг описав період із 2014 по 2024 рік, коли він очолював НАТО. Особливу увагу він приділив складним відносинам НАТО з Трампом під час його першої каденції (2017 – 2021 роки).

За словами Столтенберга, який зараз є міністром фінансів Норвегії, президент США неодноразово погрожував союзникам тим, що Америка від них відмовиться.

Найбільше обурення Трампа викликали, на його думку, низькі оборонні видатки європейських членів НАТО. У 2018 році витрати Данії, Нідерландів, Німеччини та Норвегії на оборону не перевищували 1,5% ВВП, і саме тоді Трамп, за словами Столтенберга, навіть думав про їхнє виключення з НАТО.

Замість повноправного членства вони мали б отримати лише гарантії безпеки, подібні до тих, якими тоді користувалася Швеція, що ще не входила до Альянсу.

Як зазначає Столтенберг, тодішній міністр оборони США Джеймс Меттіс неодноразово вибачався за слова та поведінку президента і навіть радив, як уникати його роздратування.

Нам соромно за нього. Ми просто маємо намагатися його заспокоїти. І не сперечайся з президентом, особливо щодо цифр, на які він посилається. Це нічого не дасть,

– казав посадовець.

