Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на РАР.

Почему Трамп хотел исключить страны из НАТО?

В своих мемуарах On My Watch ("В мое время") Столтенберг описал период с 2014 по 2024 год, когда он возглавлял НАТО. Особое внимание он уделил сложным отношениям НАТО с Трампом во время его первой каденции (2017 – 2021 годы).

По словам Столтенберга, который сейчас является министром финансов Норвегии, президент США неоднократно угрожал союзникам тем, что Америка от них откажется.

Наибольшее возмущение Трампа вызвали, по его мнению, низкие оборонные расходы европейских членов НАТО. В 2018 году расходы Дании, Нидерландов, Германии и Норвегии на оборону не превышали 1,5% ВВП, и именно тогда Трамп, по словам Столтенберга, даже думал об их исключении из НАТО.

Вместо полноправного членства они должны были бы получить только гарантии безопасности, подобные тем, которыми тогда пользовалась Швеция, что еще не входила в Альянс.

Как отмечает Столтенберг, тогдашний министр обороны США Джеймс Мэттис неоднократно извинялся за слова и поведение президента и даже советовал, как избегать его раздражения.

Нам стыдно за него. Мы просто должны пытаться его успокоить. И не спорь с президентом, особенно по цифрам, на которые он ссылается. Это ничего не даст,

– говорил чиновник.

Сколько тратят на оборону страны НАТО?