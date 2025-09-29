Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт Верховной Рады Украины.

Кто из нардепов решил выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира?

В Верховной Раде зарегистрировали документ под названием "Проект Постановления об Обращении Верховной Рады Украины к Нобелевскому комитету о выдвижении кандидатуры президента США Дональда Джона Трампа на соискание Нобелевской премии мира".

Инициаторами проекта стали народные депутаты Анна Скороход, Анатолий Урбанский, Тарас Батенко, Александр Юрченко и Анатолий Бурмич.

Авторы инициативы предлагают, чтобы парламент Украины обратился в Нобелевский комитет с инициативой выдвинуть действующего президента США Дональда Трампа на получение престижной награды.

Самого текста законопроекта на сайте Верховной Рады пока нет. Инициативу зарегистрировали 29 сентября и сейчас она находится на рассмотрении руководства парламента.

Интересно, что ранее народный депутат и председатель Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Александр Мережко уже выдвигал Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Впрочем, в июне 2025 года он отозвал эту номинацию, объяснив, что "потерял всякую веру и надежду" в Трампа и его способность обеспечить мир между Россией и Украиной.

Кстати, главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус в эфире 24 Канала заявил, что желательно изменить протоколы предоставления премии и вручать ее Дональду Трампу после завершения президентских каденций.

Какие еще страны выдвинули Трампа на Нобелевскую премию мира?