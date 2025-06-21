Сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение правительства Пакистана в X.

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Что известно о выдвижении Трампа на Нобелевскую премию мира

Правительство Пакистана официально номинировало Трампа на Нобелевскую премию мира 2026 года.

В момент обострения региональной турбулентности президент Трамп продемонстрировал большое стратегическое предвидение и выдающуюся государственную мудрость благодаря активному дипломатическому взаимодействию как с Исламабадом, так и с Нью-Дели, что привело к деэскалации быстро ухудшающейся ситуации,

– говорится в сообщении.

В публикации отмечается, что действия Трампа стали "свидетельством его роли настоящего миротворца". Правительство Пакистана также отметил "ключевое лидерство" в урегулировании конфликта в регионе Кашмира.

Пакистан выразил надежду, что искренние усилия Трампа и в дальнейшем будут способствовать стабильности как в регионе, так и во всем мире, особенно в контексте продолжающегося кризиса на Ближнем Востоке, включая гуманитарную трагедию, разворачивающуюся в Газе, и обострение эскалации с участием Ирана.

Как Трамп отреагировал на решение правительства Пакистана

Вскоре после заявления правительства Пакистана Трамп опубликовал сообщение, в котором отметил, что "не получит Нобелевскую премию мира, что бы ни делал".

Среди примеров он привел прекращение войны между Индией и Пакистаном, Сербией и Косово и сохранение мира между Египтом и Эфиопией. Кроме того, он вспомнил и о войне России против Украины.

"Нет, я не получу Нобелевскую премию мира, что бы я ни делал, включая Россию/Украину и Израиль/Иран, какими бы ни были результаты, но люди знают, и это все, что для меня имеет значение!", – написал Трамп.

Напомним, ранее в комментарии журналистам Трамп заявил, что заслуживает как минимум 4 Нобелевские премии мира. Однако, по его мнению, он не получит награду, поскольку ее получают исключительно либералы.