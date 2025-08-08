В свое время премию получил Барак Обама еще в первый год своего президентства. Как отметил 24 Каналу главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус, тогда это произошло "авансом".

Трамп стремится к признанию

Многие считают, что после того, как Обама получил эту премию, он начал вести довольно осторожную политику. Например, в 2014 году, когда Россия напала на Украину, США никак не отреагировали.

Для сравнения можем вспомнить предшественника Обамы – Джорджа Буша младшего. На его каденцию пришлось вторжение России в Грузию. Тогда он действовал достаточно жестко. Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили вспоминал, что Буш предоставил ему не гуманитарную помощь, а военных, которые должны были не допустить россиян в Тбилиси.

По Нобелевской премии Трампа, я считаю, что желательно изменить протоколы ее предоставления и вручать их после завершения каденций,

– сказал Иван Ус.

Очень редко политики в Соединенных Штатах после президентского срока активно занимаются политикой,

"Кстати, здесь есть такая специфическая история, которую видят те, кто наблюдает за конфликтом между Индией и Пакистаном. Трамп не дал ему разрастись. Тогда Пакистан сказал, что Трамп молодец, ему надо Нобелевскую премию", – заметил Иван Ус.

Однако, лидер Индии сказал, что президент США вообще ни при чем. Как следствие, мы имеем 50% пошлин на продукцию Индии. Вышел приказ Трампа о том, что из-за угрозы национальной безопасности США, которую составляет Россия, вводятся пошлины против Индии.

Это ответ на вопрос, что будет после 8 августа, когда завершается ультиматум Трампа к Путину. Возможно, похожий сценарий ждет Россию.

Понятно, что у Трампа есть амбиции по поводу этой премии. Скорее всего, он хочет получить ее за совокупность многих конфликтов, которые якобы решил. Хотя понятно, что основной до сих пор продолжается – это война России против Украины,

– подчеркнул Иван Ус.

К слову, сам Трамп заявил, что заслуживает как минимум на 4 Нобелевские премии мира. Он вспомнил свое участие в урегулировании ситуации в Руанде, Конго, Сербии, а также в войне между Индией и Пакистаном. Однако, Трамп добавил, что может не получить награду, потому что ее якобы вручают только либералам.