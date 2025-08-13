Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на соответствующее заявление Белого дома.

Кто поддержал кандидатуру Трампа на получение Нобелевской премии мира?

Дональд Трамп официально стал кандидатом на получение Нобелевской премии мира, как лидер, который способен завершить мировые конфликты. Белый дом отметил, что Трамп – это "президент мира", который заслуживает соответствующую премию. Ряд стран поддержал такое решение администрации Трампа.

В частности за вручение лидеру Соединенных Штатов Нобелевской премии мира выступили премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Камбоджи Хун Манет, президент Габона Брис Олиги Нгема, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, правительство Пакистана, министр иностранных дел Руанды Оливье Ндухунгире.



Пакистан, например, официально заявлял, что будет рекомендовать кандидатуру Трампа на Нобелевскую премию мира за его содействие в урегулировании конфликта с Индией.

Поддержку также выразил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху. Он добавил, что уже выдвинул кандидатуру американского президента на соискание премии.

Камбоджа в начале августа также заявила, что хочет, чтобы президент Дональд Трамп получил Нобелевскую премию мира.

Сейчас Дональд Трамп делает шаги, чтобы способствовать завершению войны в Украине. Один из них – это встреча с глазу на глаз с российским президентом Владимиром Путиным. Предварительно неизвестно, какие результаты для установления мира могут иметь их переговоры. Белый дом так же не имеет высоких ожиданий относительно саммита лидеров.