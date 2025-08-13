Про це пише 24 Канал з посиланням на відповідну заяву Білого дому.

Хто підтримав кандидатуру Трампа на здобуття Нобелівської премії миру?

Дональд Трамп офіційно став кандидатом на отримання Нобелівської премії миру, як лідер, який здатен завершити світові конфлікти. Білий дім зазначив, що Трамп – це "президент миру", який заслуговує на відповідну премію. Низка країн підтримала таке рішення адміністрації Трампа.

Зокрема за вручення лідеру Сполучених Штатів Нобелівської премії миру виступили прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, президент Азербайджану Ільхам Алієв, прем'єр-міністр Камбоджі Хун Манет, президент Габону Бріс Олігі Нгема, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху, уряд Пакистану, міністр закордонних справ Руанди Олів'є Ндухунгіре.



Пакистан, наприклад, офіційно заявляв, що буде рекомендувати кандидатуру Трампа на Нобелівську премію миру за його сприяння у врегулюванні конфлікту з Індією.

Підтримку також висловив прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху. Він додав, що вже висунув кандидатуру американського президента на здобуття премії.

Камбоджа на початку серпня також заявила, що хоче, аби президент Дональд Трамп отримав Нобелівську премію миру.

Наразі Дональд Трамп робить кроки, аби сприяти завершенню війни в Україні. Один з них – це зустріч віч-на-віч з російським президентом Володимиром Путіним. Попередньо невідомо, які результати для встановлення миру можуть мати їхні переговори. Білий дім так само не має високих очікувань щодо саміту лідерів.