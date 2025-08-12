Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

Що говорять у Білому домі про зустріч Трампа і Путіна?

Один із представників Білого дому зазначив, що мета зустрічі в Алясці полягає в тому, щоб Трамп просто оцінив Путіна та з'ясував, чи серйозно налаштований російський лідер на припинення війни проти України.

Окрім того, американський лідер хоче працювати над проведенням тристоронньої зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським.

Все зводиться до "довіри до інстинктів Трампа",

– сказав чиновник Білого дому.

В адміністрації президента США зазначили, що навіть попри те, що Трамп неодноразово скаржився на "нісенітниці" та "подвійні слова Путіна", у Білому домі вважають, що російський диктатор дав ознаки, які демонструють, що "цього разу все інакше".

"Путін запропонував план. Можливо, це нежиттєздатний план, але на папері було щось, що свідчить про прогрес", – зазначив посадовець.

Окрім того, у Білому домі вважають, що Трамп розглядає як прогрес наміри Путіна зустрітися, тому що "він піде, щоб вислухати його". Водночас готовність Трампа піти на зустріч без попередніх умов підкреслює його бажання припинити війну та віру у власну здатність розгадати наміри Путіна.

Після розмови Трамп зможе оцінити, наскільки серйозно Путін ставиться до миру. Ця зустріч – початок нового етапу,

– сказав інший чиновник Білого дому.

Людина, близька до Білого дому, зазначила, що Зеленський, частково через нещодавню ситуацію навколо антикорупційних органів, є "політично слабким", і це дає Путіну "сприятливий момент для використання своєї переваги".

“Все це веде до того, що президент США повинен буде оцінити наміри Путіна”, – сказав співрозмовник.

Про що свідчать останні заяви Трампа про Зеленського?

Кореспондент Sky News Девід Блевінс зазначив, що складається враження, що Дональд Трамп знову почав "ідеалізувати" Володимира Путіна напередодні своїх переговорів з президентом Росії 15 серпня.

Зокрема, Дональд Трамп зауважив, що вважає досить "шанобливим" той факт, що Володимир Путін вирішив "приїхати до нашої країни, а не ми до нього".

На думку Блевінса, складається враження, ніби "ми знову повернулися до ситуації, коли Трамп принижує президента України".

"Це не обіцяє нічого хорошого напередодні історичного саміту, який має відбутися в п’ятницю", – додав кореспондент.