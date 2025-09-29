Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова президента Владимира Зеленского во время Варшавского форума по безопасности.
Что сказал Зеленский об изменении отношения Трампа к Украине?
Владимир Зеленский отметил, что у Дональда Трампа есть глубокое понимание того, что происходит на поле боя и, что важно, оно совпадает с реальностью, которую украинцы видят ежедневно.
Его отношение относительно справедливости ответов России на агрессию со стороны Украины, его отношение сегодня, оно справедливое. Это то, что было во время нашей дискуссии, то, что я от него слышал,
– объяснил президент.
Украинский лидер отметил, что не может сказать, что будет завтра, потому что идет война и каждый день что-то меняется, но на сегодня позиция президента Трампа – действительно сбалансирована и она касается украинской позиции.
"Хотя, безусловно, он хочет быть и оставаться медиатором между нами и Россией для того, чтобы закончить войну. И даже в этом пункте, что он хочет быстрым путем закончить войну, в этом пункте Украина его шаги поддерживает", – подчеркнул Зеленский.
Глава государства также сказал, что задача Украины сегодня сохранить новый настрой Соединенных Штатов Америки относительно войны, и этот взгляд сейчас совпадает с настроением Европы.
Кстати, представитель Украинского конгресса Америки Андрей Добрянский объяснил в эфире 24 Канала, что Дональд Трамп изменил риторику относительно войны в Украине, потому что увидел хорошую перспективу для себя. Это, вероятно, произошло из-за того, что Киев предоставил президенту США данные о последствиях от ударов по российским НПЗ, которые могут спровоцировать уменьшение возможностей для врага продавать свою нефть за границу.
Какие были последние заявления Дональда Трампа по Украине?
Дональд Трамп после встречи с Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН заявил, что Киев, при поддержке Европейского Союза, сможет вернуть все оккупированные территории и даже зайти дальше. Также американский лидер написал, что президент Владимир Путин и Россия имеют серьезные экономические проблемы.
Также американский лидер выразил восхищение храбростью Зеленского после встречи. Трамп написал в соцсетях, что украинский президент храбрый человек и ведет ожесточенную борьбу.
Интересно, что журналисты издания The Telegraph писали, что на изменение взглядов Дональда Трампа по Украине мог также повлиять британский король Чарльз III. Глава Офиса Президента Андрей Ермак также отметил роль в этом советника по нацбезопасности Великобритании Джонатана Пауэлла.