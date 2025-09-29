Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова президента Владимира Зеленского во время Варшавского форума по безопасности.

К теме Келлог ответил, одобрил ли Трамп передачу Tomahawk Украине

Что сказал Зеленский об изменении отношения Трампа к Украине?

Владимир Зеленский отметил, что у Дональда Трампа есть глубокое понимание того, что происходит на поле боя и, что важно, оно совпадает с реальностью, которую украинцы видят ежедневно.

Его отношение относительно справедливости ответов России на агрессию со стороны Украины, его отношение сегодня, оно справедливое. Это то, что было во время нашей дискуссии, то, что я от него слышал,

– объяснил президент.

Украинский лидер отметил, что не может сказать, что будет завтра, потому что идет война и каждый день что-то меняется, но на сегодня позиция президента Трампа – действительно сбалансирована и она касается украинской позиции.

"Хотя, безусловно, он хочет быть и оставаться медиатором между нами и Россией для того, чтобы закончить войну. И даже в этом пункте, что он хочет быстрым путем закончить войну, в этом пункте Украина его шаги поддерживает", – подчеркнул Зеленский.

Глава государства также сказал, что задача Украины сегодня сохранить новый настрой Соединенных Штатов Америки относительно войны, и этот взгляд сейчас совпадает с настроением Европы.

Кстати, представитель Украинского конгресса Америки Андрей Добрянский объяснил в эфире 24 Канала, что Дональд Трамп изменил риторику относительно войны в Украине, потому что увидел хорошую перспективу для себя. Это, вероятно, произошло из-за того, что Киев предоставил президенту США данные о последствиях от ударов по российским НПЗ, которые могут спровоцировать уменьшение возможностей для врага продавать свою нефть за границу.

Какие были последние заявления Дональда Трампа по Украине?