Сколько страны тратят на оборону?
В 2025 году все страны НАТО наконец-то потратили 2% от своего ВВП на оборону. Это требование Альянс принял еще в 2014 году, но до сих пор многими членами не выполнялось, сообщает 24 Канал со ссылкой на Defense Express.
Для 8 стран-членов НАТО увеличение оборонных расходов было весомым, ведь, например, Испания, в прошлом году тратила всего 1,28% от ВВП.
Сейчас минимальный показатель в 2% ВВП выполнили 6 государств:
- Португалия;
- Испания;
- Люксембург;
- Чехия;
- Бельгия;
- и Северная Македония.
Канада, Италия и Албания превысили их всего на 0,01% ВВП.
В пятерку же лидеров по расходам на оборонные нужды вошли:
- Польша – 4,48%;
- Литва – 4%;
- Латвия – 3,73%;
- Эстония – 3,38%;
- Норвегия – 3,35%.
В то же время для анализа оборонных расходов важное значение имеет доля от общей суммы, которая идет на закупку и разработку нового вооружения. По правилам, страны должны выделять на это не менее 20%.
- Однако Бельгия не справилась со своим обязательством в 2025 году, поскольку направила на оружие всего 14,5% от общего оборонного бюджета.
- Зато Польша снова в лидерах, поскольку потратила на вооружение больше всех – 54,5% от всей суммы на оборону.
Важно! США сейчас тратят на оборону 3,22% от ВВП страны. Однако в 2025 году вклад Соединенных Штатов в общий оборонный бюджет НАТО составляет 60,18%. В целом он составляет более 1,66 триллиона долларов.
Что известно о НАТО?
НАТО (Организация Североатлантического договора) – это военно-политический альянс, создан в 1949 году для коллективной защиты: если на одну из стран-членов осуществляется нападение, это считается атакой на всех – статья 5 Североатлантического договора. В 2025 году в альянс входит 32 страны из Европы и Северной Америки.
Как НАТО увеличивает расходы на оборону?
- В конце июня 2025 года в Гааге состоялся саммит НАТО. На нем страны-члены Альянса согласились увеличить свои расходы на безопасность до 5%. Однако они должны постепенно расти до 2035 года.
- Новый план оборонных расходов НАТО предусматривает, что до 2023 года страны должны вкладывать 3,5% от ВВП на достижение оборонных целей Альянса. Тогда как остальные 1,5% будут тратить на киберзащиту, инфраструктуру, инновации и оборонную промышленность.
- Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал планы НАТО в интервью Sky News. Он отметил, что увеличение расходов на оборону до 2035 года является "очень медленным". По мнению главы государства, Россия будет иметь значительно больше возможностей с 2030 года и может попытаться атаковать одну из стран Альянса.