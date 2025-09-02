Журналист по вопросам обороны в London Evening Standard Роберт Фокс в эфире 24 Канала объяснил, что обсуждение пятой статьи выглядит противоречивым и может играть на руку России. Он детализировал, почему эта идея является проблемной.

Пятая статья НАТО как инструмент российской игры

Фокс отметил, что разговоры о распространении действия пятой статьи НАТО для Украины могут использоваться Кремлем как информационная манипуляция. Россия хорошо понимает, что эта тема вызывает споры даже среди американцев.

Подозреваю, что это элемент интеллектуальной игры со стороны России. Они прекрасно знают, что пятая статья вызывает сомнения у многих американцев и не только среди "правых",

– сказал журналист.

Он подчеркнул, что абсурдность заключается в попытке применить оборонный договор для страны, которая не входит в НАТО, причем в конфликте именно с Россией.

Что такое 5 статья НАТО?

Пятая статья Вашингтонского договора – это главный принцип НАТО. Она означает, что нападение на одного члена Альянса считается нападением на всех. В таком случае страны-союзники могут предоставить военную, политическую или иную помощь.

Исторические уроки для современных лидеров

Фокс отметил, что по сравнению с прошлым современные политические лидеры недостаточно готовятся к ключевым решениям. Он привел пример переговоров в Аляске, где команда Трампа выглядела неподготовленной, в отличие от союзников времен Второй мировой войны.

Страны, такие как Великобритания, которые будут вовлечены в этот процесс, хотят они того или нет, должны извлечь урок. Сейчас они плохо подготовлены, но им придется действовать,

– подчеркнул журналист.

Он напомнил о встрече в Касабланке 1943 года, когда Уинстон Черчилль и Франклин Рузвельт принимали стратегические решения на основе полных данных и сценариев развития событий. Именно тогда союзники решили отложить вторжение в Северную Европу до 1944 года.

Европейская коалиция и роль США

Фокс подчеркнул, что несмотря на слабую подготовку некоторых участников, европейским государствам придется брать на себя большую ответственность в вопросе безопасности Украины. При этом поддержка со стороны США останется ключевой.

Это будет европейская коалиция с четкой поддержкой Соединенных Штатов – в сфере связи, разведки, передачи данных и, возможно, логистики дальнего радиуса действия,

– подчеркнул журналист.

Он добавил, что в Великобритании и других странах есть люди, которые это хорошо осознают. Именно они подчеркивают: управлять миром в будущем будет сложнее, чем сейчас координировать помощь в войне.

