Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

Читайте также Не только 5 статья: политолог объяснил, как Европа может гарантировать безопасность Украине

Как может выглядеть буферная зона в Украине?

По словам пяти европейских дипломатов, это предложение является одним из нескольких, которые военные и гражданские чиновники обсуждают в контексте возможного сценария после завершения войны в Украине или при условии прекращения огня.

Сейчас чиновники не пришли к согласию относительно глубины такой зоны, и непонятно, согласится ли Киев, ведь это, вероятно, предусматривать территориальные уступки. США не принимают активного участия в этих дискуссиях.

По словам журналистов, сам факт, что чиновники размышляют над идеей отгородить часть украинской территории, чтобы навязать шаткий мир, свидетельствует об отчаянии союзников по НАТО.

Они хватаются за соломинку. Россияне не боятся европейцев. И если думают, что несколько наблюдателей смогут остановить вторжение, то они ошибаются,

– заявил бывший чиновник Пентагона Джим Таунсенд.

В Politico отмечают, что разделение территории имеет глубокий исторический подтекст. Европейские дипломаты избегают сравнений со строго охраняемой границей между Южной и Северной Кореей, которые технически до сих пор находятся в состоянии войны. Вместо этого они сравнивают идею с разделом Германии времен Холодной войны.

Неопределенным остается и количество военных, необходимых для патрулирования границы. Чиновники обсуждают от 4 000 до примерно 60 000 военных. Однако страны еще не дали никаких обязательств, а президент Дональд Трамп отказался от идеи привлечения американских военных.

По словам европейских чиновников, французские и британские войска, вероятно, составят основу иностранного присутствия.

Однако идея вызвала беспокойство у членов НАТО, расположенных на границе с Россией, в частности Польши. Страна выразила опасения, что такая схема сделает ее более уязвимой к нападению. Союзники также предостерегают руководство Пентагона, что переброска войск в буферную зону может ослабить оборону восточного фланга Альянса.

Члены НАТО ведут переговоры с американскими чиновниками о предоставлении спутниковой разведки и авиационной поддержки, хотя существенных ресурсов они не ожидают. Высшие должностные лица Пентагона уже заявили своим европейским коллегам, что США будут играть минимальную роль в любых гарантиях безопасности для Украины.

Гарантии безопасности для Украины: последние новости