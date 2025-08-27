Об этом сообщил Владимир Зеленский в вечернем обращении в среду, 27 августа, передает 24 Канал. Вероятно, речь идет о переговорах со Стивом Уиткоффом.

Какие встречи проводят Ермак и Умеров?

По словам Зеленского, 26 августа Ермак и Умеров были на встречах в Катаре, в частности по посредничеству, а 27 августа – в Саудовской Аравии. "Я благодарю за поддержку", – отметил президент.

Кроме того, он анонсировал встречи 28 августа в Швейцарии и 29 августа – в США.

Обратите внимание! Ранее спецпредставитель американского президента Уиткофф анонсировал встречу в Нью-Йорке с представителями Украины для обсуждения завершения войны. Впоследствии о визите Ермака и Умерова написали в Bloomberg.

Зеленский отметил, что будут привлечены все, кто работает над содержанием гарантий безопасности – военные, политические, экономические компоненты.

Задача – ускориться максимально, чтобы это было тоже рычагом – рычагом влияния: россияне должны видеть, насколько серьезно мир настроен и насколько плохими будут последствия для России, если война будет продолжаться,

– добавил он.

Напомним, по данным Bloomberg, кроме гарантий безопасности, чиновники также обсудят предстоящую двустороннюю встречу между президентами Украины и России.

Гарантии безопасности для Украины: последние новости