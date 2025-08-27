Об этом сообщил Владимир Зеленский в вечернем обращении в среду, 27 августа, передает 24 Канал. Вероятно, речь идет о переговорах со Стивом Уиткоффом.
Смотрите также Зеленский заявил о площадках, где могут состояться следующие переговоры с Россией
Какие встречи проводят Ермак и Умеров?
По словам Зеленского, 26 августа Ермак и Умеров были на встречах в Катаре, в частности по посредничеству, а 27 августа – в Саудовской Аравии. "Я благодарю за поддержку", – отметил президент.
Кроме того, он анонсировал встречи 28 августа в Швейцарии и 29 августа – в США.
Обратите внимание! Ранее спецпредставитель американского президента Уиткофф анонсировал встречу в Нью-Йорке с представителями Украины для обсуждения завершения войны. Впоследствии о визите Ермака и Умерова написали в Bloomberg.
Зеленский отметил, что будут привлечены все, кто работает над содержанием гарантий безопасности – военные, политические, экономические компоненты.
Задача – ускориться максимально, чтобы это было тоже рычагом – рычагом влияния: россияне должны видеть, насколько серьезно мир настроен и насколько плохими будут последствия для России, если война будет продолжаться,
– добавил он.
Напомним, по данным Bloomberg, кроме гарантий безопасности, чиновники также обсудят предстоящую двустороннюю встречу между президентами Украины и России.
Гарантии безопасности для Украины: последние новости
- Кремль стремится к закрытым переговорам с США относительно гарантий безопасности для Украины. В частности, Дмитрий Песков считает, что обсуждать такие детали в публичном формате "неполезно для общей результативности".
- Пресс-секретарь Владимира Путина также заявил, что Россия негативно относится к размещению европейского миротворческого контингента в Украине как гарантии безопасности, поскольку именно якобы продвижение НАТО стало одной из "первопричин СВО".
- В Институте изучения войны предполагают, что Москва откажется от любых гарантий безопасности, которые сейчас обсуждают в Вашингтоне и европейских столицах.