Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.
Смотрите также Трамп шокировал всех: как Зеленский и Европа переиграли Путина и почему в России истерика
Что президент сказал о мирных переговорах?
Владимир Зеленский заверил, что с украинской стороны все готово, чтобы закончить войну. Нужно только, чтобы это подтвердили партнеры. В дальнейшем все будет зависеть от воли лидеров мира, прежде всего от США, чтобы давить на Кремль.
Сейчас на неделе будут контакты с Турцией, будут контакты со странами Залива, со странами Европы, которые могут быть площадками для разговора с россиянами,
– сказал украинский лидер.
Он отметил важность нового давления на страну-агрессора. "Санкции, тарифы – все это должно быть на столе", – резюмировал Зеленский.
Какие еще заявления сделал украинский лидер?
Зеленский вспомнил о встрече с Келлогом, подчеркнув, что Украина работает американцами очень содержательно. В частности, после встречи с Трампом в Вашингтоне страны имеют новую основу для совместной работы.
Президент Украины говорил с британскими военными: начальником Штаба обороны Британии, действующим, и его преемником. Обсудили фронт, перспективы, и ключевые основы будущих гарантий безопасности.
Владимир Зеленский провел совещание с дипломатической командой – МИДа. Политики готовят новые контакты с лидерами стран-партнеров. Ожидается, что ближайшие недели будут очень активными.