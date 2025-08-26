Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

Что президент сказал о мирных переговорах?

Владимир Зеленский заверил, что с украинской стороны все готово, чтобы закончить войну. Нужно только, чтобы это подтвердили партнеры. В дальнейшем все будет зависеть от воли лидеров мира, прежде всего от США, чтобы давить на Кремль.

Сейчас на неделе будут контакты с Турцией, будут контакты со странами Залива, со странами Европы, которые могут быть площадками для разговора с россиянами,

– сказал украинский лидер.

Он отметил важность нового давления на страну-агрессора. "Санкции, тарифы – все это должно быть на столе", – резюмировал Зеленский.

Какие еще заявления сделал украинский лидер?