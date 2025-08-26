Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Володимира Зеленського.

Дивіться також Трамп шокував усіх: як Зеленський і Європа переграли Путіна та чому в Росії істерика

Що президент сказав про мирні переговори?

Володимир Зеленський запевнив, що з української сторони все готово, аби закінчити війну. Потрібно лише, щоб це підтвердили партнери. Надалі все залежатиме від волі лідерів світу, передусім від США, щоб тиснути на Кремль.

Зараз на тижні будуть контакти з Туреччиною, будуть контакти з країнами Затоки, з країнами Європи, які можуть бути майданчиками для розмови з росіянами,

– сказав український лідер.

Він наголосив на важливості нового тиску на країну-агресора. "Санкції, тарифи – усе це має бути на столі", – резюмував Зеленський.

Які ще заяви зробив український лідер?