Про це повідомив Володимир Зеленський у вечірньому зверненні в середу, 27 серпня, передає 24 Канал. Ймовірно, йдеться про переговори зі Стівом Віткоффом.
Дивіться також Зеленський заявив про майданчики, де можуть відбутися наступні переговори з Росією
Які зустрічі проводять Єрмак та Умєров?
За словами Зеленського, 26 серпня Єрмак та Умєров були на зустрічах у Катарі, зокрема щодо посередництва, а 27 серпня – у Саудівській Аравії. "Я дякую за підтримку", – зазначив президент.
Окрім того, він анонсував зустрічі 28 серпня у Швейцарії та 29 серпня – у США.
Зверніть увагу! Раніше спецпредставник американського президента Віткофф анонсував зустріч у Нью-Йорку з представниками України для обговорення завершення війни. Згодом про візит Єрмака та Умєрова написали в Bloomberg.
Зеленський наголосив, що будуть залучені всі, хто працює над змістом безпекових гарантій – військові, політичні, економічні компоненти.
Завдання – прискоритись максимально, щоб це було теж важелем – важелем впливу: росіяни мають бачити, наскільки серйозно світ налаштований і наскільки поганими будуть наслідки для Росії, якщо війна буде продовжуватись,
– додав він.
Нагадаємо, за даними Bloomberg, окрім гарантій безпеки, посадовці також обговорять майбутню двосторонню зустріч між президентами України та Росії.
Гарантії безпеки для України: останні новини
- Кремль прагне закритих перемовин зі США щодо безпекових гарантій для України. Зокрема, Дмитро Пєсков вважає, що обговорювати такі деталі в публічному форматі "некорисно для загальної результативності".
- Прессекретар Володимира Путіна також заявив, що Росія негативно ставиться до розміщення європейського миротворчого контингенту в Україні як гарантії безпеки, оскільки саме нібито просування НАТО стало однією з "першопричин СВО".
- В Інституті вивчення війни припускають, що Москва відмовиться від будь-яких гарантій безпеки, які зараз обговорюють у Вашингтоні та європейських столицях.