Про це заявив спецпредставник президента США на Близькому Сході Стів Віткофф в інтерв'ю Fox News, передає 24 Канал.
У США прозвучав натяк на зустріч Зеленського та Путіна
Віткофф заявив, що цього тижня планує провести зустріч із представниками України в Нью-Йорку. За його словами, ключовою темою стане наступний етап завершення війни.
Дипломат підкреслив важливість майбутніх переговорів. Він назвав цю зустріч "ключовим сигналом" і пояснив, що США прагнуть до подальшого просування у мирному врегулюванні.
Це важливий сигнал. Ми щодня спілкуємося з росіянами. Я думаю, що скоро ми зможемо побачити двосторонню зустріч,
– наголосив він.
Віткофф також зауважив, що Вашингтон робить усе можливе для посилення дипломатичних зусиль і продовжує координуватися не лише з Києвом, а й з іншими міжнародними партнерами.
Що раніше заявляв Віткофф про мирні переговори?
Спецпредставник президента США Стів Віткофф заявив, що Вашингтон розраховує завершити війну в Україні до кінця 2025 року. Паралельно американська сторона прагне досягти врегулювання й на Близькому Сході.
За його словами, Росія нібито пішла на певні поступки під час переговорів на Алясці, що, на думку дипломата, може свідчити про готовність Москви шукати компроміс.
Крім того, Віткофф озвучив ще одну гучну заяву: він запевнив, що Росія начебто готова закріпити у своїй конституції положення про "ненапад на інші країни".
