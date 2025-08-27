Об этом заявил спецпредставитель президента США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф в интервью Fox News, передает 24 Канал.
В США прозвучал намек на встречу Зеленского и Путина
Уиткофф заявил, что на этой неделе планирует провести встречу с представителями Украины в Нью-Йорке. По его словам, ключевой темой станет следующий этап завершения войны.
Дипломат подчеркнул важность предстоящих переговоров. Он назвал эту встречу "ключевым сигналом" и объяснил, что США стремятся к дальнейшему продвижению в мирном урегулировании.
Это важный сигнал. Мы ежедневно общаемся с россиянами. Я думаю, что скоро мы сможем увидеть двустороннюю встречу,
– подчеркнул он.
Уиткофф также отметил, что Вашингтон делает все возможное для усиления дипломатических усилий и продолжает координироваться не только с Киевом, но и с другими международными партнерами.
Что ранее заявлял Уиткофф о мирных переговорах?
Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заявил, что Вашингтон рассчитывает завершить войну в Украине до конца 2025 года. Параллельно американская сторона стремится достичь урегулирования и на Ближнем Востоке.
По его словам, Россия якобы пошла на определенные уступки во время переговоров на Аляске, что, по мнению дипломата, может свидетельствовать о готовности Москвы искать компромисс.
Кроме того, Уиткофф озвучил еще одно громкое заявление: он заверил, что Россия якобы готова закрепить в своей конституции положение о "ненападении на другие страны".
- Стив Уиткофф также заявил, что Путин якобы хочет окончания войны, а "на столе лежит предложение о мире".