Наразі немає жодних конкретних дат потенційних перемовин між Україною та Росією. Про це стало відомо зі слів речника Путіна Дмитра Пєскова в розмові з російськими пропагандистами, передає 24 Канал.

Як Пєсков прокоментував підготовку до мирних переговорів?

Представник президента Росії Дмитро Пєсков відмовився розголошувати конкретні аспекти компромісів, які нібито обговорювалися під час зустрічі Володимира Путіна з Дональдом Трампом на Алясці 15 серпня 2025 року. Він також зазначив, що перемовини Росії та США стосовно безпекових гарантій мають залишитися непублічними.

За його словами, оприлюднення таких деталей поза загальним контекстом може зашкодити процесу, тому подальша робота має відбуватися в закритому режимі.

Крім того, у Кремлі запевняють у своїй готовності завершити збройне протистояння з Україною через дипломатичні канали. Пєсков зазначив, що очільники делегацій від Росії та України підтримують зв'язок, хоча точні дати наступного етапу переговорів поки не визначено.

Будь-які зустрічі на вищому рівні, за словами Пєскова, вимагають ретельної підготовки, щоб уникнути поспішних рішень і забезпечити продуктивність.

Речник президента Росії також високо оцінив зусилля президента США Дональда Трампа у посередництві для досягнення миру та зазначив.

Що відомо про позицію Кремля в мирних переговорах?