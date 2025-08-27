Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.
Що відомо про переговори України та США?
Цього тижня українська делегація відвідає США для зустрічі з спецпредставником Віткоффом щодо гарантій безпеки для України.
Як повідомило джерело видання, Київ представлятимуть керівник Офісу президента Андрій Єрмак і секретар Ради національної безпеки й оборони Рустем Умеров.
Порядок денний під час візиту до України потенційно буде зосереджений на гарантіях безпеки та майбутній двосторонній зустрічі між Зеленським та президентом Росії Володимиром Путіним,
– пише Bloomberg.
Делегація Києва прибуде на тлі інтенсивних дискусій після зустрічі Зеленського з президентом США та європейськими лідерами у Білому домі 18 серпня. Поки Трамп намагається якнайшвидше досягти угоди, Україна та Європа зосереджуються на визначенні безпекових гарантій.
Які гарантії безпеки пропонують Україні?
Як пише FT, останній мирний план для України передбачає створення демілітаризованої зони, яку патрулюватимуть миротворці з нейтральних країн, погоджених Києвом і Москвою.
Далі кордон охоронятимуть українські війська, озброєні та навчені силами НАТО, а глибше в країні мають бути розміщені європейські сили стримування.
США не направлятимуть війська в Україну, а виконуватимуть роль тилової підтримки. Штати можуть надати логістику та наземні радари для забезпечення європейської зони без польотів і повітряного щита.
Крім того, можлива й участь американських пілотів у підтримці українських сил у повітрі, як частина безпекових гарантій. Про це також заявляв і сам Дональд Трамп.