Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на матеріал Financial Times.

Що пропонується у гарантіях безпеки для України?

Журналісти з посиланням на європейських та українських політиків зазначили, що Вашингтон під час перемовин наголошував, що готовий забезпечити стратегічні засоби – від розвідки та спостереження до управління, контролю й протиповітряної оборони. Це має підтримати можливе розгортання військ під керівництвом Європи на території України.

Минулого тижня президент Дональд Трамп запевнив європейських лідерів, що США братимуть участь у "координації" гарантій безпеки для Києва, аби запобігти новим атакам Росії після укладення миру.

До коаліції охочих, яку очолюють Велика Британія та Франція, вже приєдналися країни, готові гарантувати захист України від повторної агресії РФ. Водночас у Європі визнають: без американської підтримки їхні війська не зможуть ефективно діяти на українській території.

За попереднім планом, післявоєнна система безпеки передбачає створення демілітаризованої зони, яку патрулюватимуть миротворці з нейтральної країни, узгодженої Києвом і Москвою. Далі кордон охоронятимуть українські війська, озброєні та навчені силами НАТО, а глибше в країні мають бути розміщені європейські сили стримування. США при цьому забезпечуватимуть тилову підтримку.

Втім, у багатьох європейських столицях ідея прямого розгортання військ в Україні викликає занепокоєння, навіть попри обіцянки американської допомоги.

Що відомо про гарантії безпеки для України, які можуть надати США?