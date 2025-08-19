Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова речниці Білого дому Керолайн Левітт під час брифінгу 19 серпня.

Що кажуть у Білому домі про гарантії безпеки для України?

У відповідь на запитання щодо ролі США в гарантіях безпеки для України Левітт повторила слова президента Дональда Трампа, який вже заявляв, що американських військових в Україні не буде.

Водночас речниця Білого дому наголосила, що США, безумовно, можуть допомогти з координацією і, можливо, надати інші засоби гарантій безпеки європейським союзникам.

Президент розуміє, що гарантії безпеки надзвичайно важливі для забезпечення міцного миру, і він доручив своїй команді національної безпеки координувати дії з нашими друзями в Європі, а також продовжувати співпрацювати та обговорювати ці питання з Україною та Росією,
– зазначила представниця адміністрації президента США.

Яка позиція США щодо гарантій безпеки для України?

  • Дональд Трамп 15 серпня заявив, що НАТО не буде частиною гарантій безпеки для України. Проте США та союзники відіграватимуть певну роль у цьому процесі.

  • Американський лідер також заявив, що Володимир Путін нібито погодився із тим, що Україна повинна мати гарантії безпеки. Надалі, за словами Трампа, він з європейськими партнерами вирішать, хто за що відповідатиме у гарантіях безпеки для України.

  • Попередньо, Україні пропонують гарантії безпеки за зразком 5 статті НАТО, але без вступу в сам Альянс. Ця стаття передбачає, що збройний напад на одного або декількох членів вважатиметься нападом на всіх членів військового блоку.

  • ЗМІ писали, що гарантії безпеки для України передбачають 4 компоненти: військова присутність, протиповітряна оборона, озброєння, а також моніторинг припинення бойових дій. Відомо, що вже створено спільну комісію США, ЄС та України для розробки пропозиції щодо гарантій безпеки. Цю комісію очолює держсекретар Марко Рубіо.