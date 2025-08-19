Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова речниці Білого дому Керолайн Левітт під час брифінгу 19 серпня.

Що кажуть у Білому домі про гарантії безпеки для України?

У відповідь на запитання щодо ролі США в гарантіях безпеки для України Левітт повторила слова президента Дональда Трампа, який вже заявляв, що американських військових в Україні не буде.

Водночас речниця Білого дому наголосила, що США, безумовно, можуть допомогти з координацією і, можливо, надати інші засоби гарантій безпеки європейським союзникам.

Президент розуміє, що гарантії безпеки надзвичайно важливі для забезпечення міцного миру, і він доручив своїй команді національної безпеки координувати дії з нашими друзями в Європі, а також продовжувати співпрацювати та обговорювати ці питання з Україною та Росією,

– зазначила представниця адміністрації президента США.

Яка позиція США щодо гарантій безпеки для України?