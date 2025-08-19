Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт во время брифинга 19 августа.
Что говорят в Белом доме о гарантиях безопасности для Украины?
В ответ на вопрос о роли США в гарантиях безопасности для Украины Левитт повторила слова президента Дональда Трампа, который уже заявлял, что американских военных в Украине не будет.
В то же время пресс-секретарь Белого дома отметила, что США, безусловно, могут помочь с координацией и, возможно, предоставить другие средства гарантий безопасности европейским союзникам.
Президент понимает, что гарантии безопасности чрезвычайно важны для обеспечения прочного мира, и он поручил своей команде национальной безопасности координировать действия с нашими друзьями в Европе, а также продолжать сотрудничать и обсуждать эти вопросы с Украиной и Россией,
– отметила представитель администрации президента США.
Какова позиция США относительно гарантий безопасности для Украины?
Дональд Трамп 15 августа заявил, что НАТО не будет частью гарантий безопасности для Украины. Однако США и союзники будут играть определенную роль в этом процессе.
Американский лидер также заявил, что Владимир Путин якобы согласился с тем, что Украина должна иметь гарантии безопасности. В дальнейшем, по словам Трампа, он с европейскими партнерами решат, кто за что будет отвечать в гарантиях безопасности для Украины.
Предварительно, Украине предлагают гарантии безопасности по образцу 5 статьи НАТО, но без вступления в сам Альянс. Эта статья предусматривает, что вооруженное нападение на одного или нескольких членов будет считаться нападением на всех членов военного блока.
СМИ писали, что гарантии безопасности для Украины предусматривают 4 компонента: военное присутствие, противовоздушная оборона, вооружение, а также мониторинг прекращения боевых действий. Известно, что уже создана совместная комиссия США, ЕС и Украины для разработки предложения по гарантиям безопасности. Эту комиссию возглавляет госсекретарь Марко Рубио.