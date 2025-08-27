Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на американський Інститут вивчення війни.

Financial Times пише, що США готові надати Україні "стратегічну підтримку" у післявоєнний період. Йдеться про розвідку, управління, протиповітряну оборону та інші ключові засоби, які мали б прикривати європейські війська, якщо ті вирішать розгорнути свої контингенти в Україні.

За даними видання, європейські чиновники прямо кажуть: без американської допомоги їхні війська не зможуть діяти на українській території.

"План передбачає, що США забезпечать літаки, логістику й радари для підтримки "повітряного щита" над Україною. Умовою ж з боку Вашингтона є готовність європейських країн направити в Україну "десятки тисяч" військових", – йдеться у звіті ISW.

При цьому українська армія, за задумом, мала б оборонятися за демілітаризованою зоною, яку патрулювали б нейтральні миротворці. Країни НАТО – озброювали б і навчали українських військових, а європейські сили виступали б "третьою лінією оборони" всередині країни. Американські ресурси ж мали б працювати в тилу.

У Кремлі ж традиційно виступають проти таких планів. Сергій Лавров у розмові з NBC заявив, що Захід, зокрема США, "не має відповідати" за безпеку України після війни. А Марія Захарова 18 серпня повторила: Росія категорично відкидає будь-які сценарії, які передбачають появу військових НАТО в Україні,

– пишуть аналітики.

Тож, імовірно, Москва відмовиться від будь-яких гарантій безпеки, які зараз обговорюють у Вашингтоні та європейських столицях.

Що відомо про позицію Росії щодо гарантій безпеки для України?