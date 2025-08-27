Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на американський Інститут вивчення війни.
Чому Москва не погодиться на гарантії безпеки, які надають США та Європа?
Financial Times пише, що США готові надати Україні "стратегічну підтримку" у післявоєнний період. Йдеться про розвідку, управління, протиповітряну оборону та інші ключові засоби, які мали б прикривати європейські війська, якщо ті вирішать розгорнути свої контингенти в Україні.
За даними видання, європейські чиновники прямо кажуть: без американської допомоги їхні війська не зможуть діяти на українській території.
"План передбачає, що США забезпечать літаки, логістику й радари для підтримки "повітряного щита" над Україною. Умовою ж з боку Вашингтона є готовність європейських країн направити в Україну "десятки тисяч" військових", – йдеться у звіті ISW.
При цьому українська армія, за задумом, мала б оборонятися за демілітаризованою зоною, яку патрулювали б нейтральні миротворці. Країни НАТО – озброювали б і навчали українських військових, а європейські сили виступали б "третьою лінією оборони" всередині країни. Американські ресурси ж мали б працювати в тилу.
У Кремлі ж традиційно виступають проти таких планів. Сергій Лавров у розмові з NBC заявив, що Захід, зокрема США, "не має відповідати" за безпеку України після війни. А Марія Захарова 18 серпня повторила: Росія категорично відкидає будь-які сценарії, які передбачають появу військових НАТО в Україні,
– пишуть аналітики.
Тож, імовірно, Москва відмовиться від будь-яких гарантій безпеки, які зараз обговорюють у Вашингтоні та європейських столицях.
Що відомо про позицію Росії щодо гарантій безпеки для України?
Російський міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив про "готовність" його країни брати участь в оформленні гарантій безпеки для України. За словами глави МЗС країни-агресорки, серйозно обговорювати гарантії безпеки без Росії – "шлях в нікуди".
У відповідь президент України Володимир Зеленський нагадав, що Росія свого часу була однією з країн-підписанток Будапештського меморандуму, і зрештою порушила його. Тому не йдеться щодо гарантій безпеки від Російської Федерації.
Президент США Дональд Трамп заявляв, що під час зустрічі на Алясці 15 серпня Володимир Путін нібито погодився на те, що Україна повинна мати гарантії безпеки. За них відповідатимуть США та європейські партнери.