Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на американский Институт изучения войны.

Почему Москва не согласится на гарантии безопасности, которые предоставляют США и Европа?

Financial Times пишет, что США готовы предоставить Украине "стратегическую поддержку" в послевоенный период. Речь идет о разведке, управлении, противовоздушной обороне и других ключевых средствах, которые должны были бы прикрывать европейские войска, если те решат развернуть свои контингенты в Украине.

По данным издания, европейские чиновники прямо говорят: без американской помощи их войска не смогут действовать на украинской территории.

"План предусматривает, что США обеспечат самолеты, логистику и радары для поддержания "воздушного щита" над Украиной. Условием же со стороны Вашингтона является готовность европейских стран направить в Украину "десятки тысяч" военных", – говорится в отчете ISW.

При этом украинская армия, по замыслу, должна была бы обороняться за демилитаризованной зоной, которую патрулировали бы нейтральные миротворцы. Страны НАТО – вооружали бы и обучали украинских военных, а европейские силы выступали бы "третьей линией обороны" внутри страны. Американские ресурсы же должны были бы работать в тылу.

В Кремле же традиционно выступают против таких планов. Сергей Лавров в разговоре с NBC заявил, что Запад, в частности США, "не должен отвечать" за безопасность Украины после войны. А Мария Захарова 18 августа повторила: Россия категорически отвергает любые сценарии, которые предусматривают появление военных НАТО в Украине,

– пишут аналитики.

Поэтому, вероятно, Москва откажется от любых гарантий безопасности, которые сейчас обсуждают в Вашингтоне и европейских столицах.

Что известно о позиции России относительно гарантий безопасности для Украины?