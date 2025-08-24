Детали передает 24 Канал.

Украине не нужны гарантии безопасности от России

Зеленский напомнил, что Россия в свое время подписала Будапештский меморандум. И сама же нарушила его.

Согласно, например, одному из документов по гарантиям безопасности для Украины, а именно Будапештскому меморандуму, Россия была одним из гарантеров именно этой безопасности. В то же время она сама и нарушила свои гарантии, свои обещания. Поэтому мы не говорим о гарантиях безопасности от Российской Федерации. Мы говорим о гарантиях безопасности, которые будут нас защищать от Российской Федерации, от ее агрессии или повторения полномасштабных агрессивных шагов в будущем,

– объяснил президент.

В начале полномасштабной войны Украину поддержал ряд стран. Киев доверяет им и ждет гарантии от них.

"Например, страны, которые накладывали санкции за агрессию, страны, которые давали оружие, страны, которые обеспечивали гуманитарную поддержку, страны, которые усиливали нас в моменты блэкаутов, страны, которые помогают возвращать нам детей, людей из плена", – перечислил Зеленский.

Интересно, что на днях СМИ писали о Китае, который якобы готов отправить своих миротворцев в Украину. Но есть опасность, что Поднебесная отправит не так миротворцев, как шпионов. К тому же россияне не очень доверяют Си, хотя официально транслируют тезисы о дружбе.