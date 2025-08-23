Детали передает 24 Канал со ссылкой на Welt am Sonntag.
Правда ли, что Китай отправит войска в Украину?
Дипломатические круги ЕС, "которые поддерживают контакты с китайскими правительственными кругами", информируют, что да. Китай, вероятно, готов принять участие в возможном миротворческом контингенте в Украине.
Но есть определенное условие: КНР введет свои войска, если миротворческие силы будут развернуты на основе мандата Организации Объединенных Наций (ООН).
План Пекина вызвал неоднозначную реакцию в Брюсселе. С одной стороны, включение стран глобального Юга, таких как Китай, может способствовать приемлемости развертывания иностранных войск для мониторинга мира. "Однако существует также опасность, что Китай в первую очередь захочет шпионить в Украине и займет явно пророссийскую позицию вместо нейтральной в случае конфликта", сказал высокопоставленный дипломат ЕС, знакомый с текущими консультациями в Брюсселе,
– цитируют журналисты.
Таким образом, намеки китайской стороны, хоть и противоречивые, но не лишены логики. Пекин уклончиво называет войну России против Украины "конфликтом". Но Поднебесная хочет влиять на ход событий. Заявления Китая имеют вес, ведь Россия, как известно, – медведь за спиной дракона.
Заявления Китая о войне в Украине
- В июле глава МИД Китая Ван И заявил главному дипломату ЕС Кайе Каллас, что Пекин не может позволить России проиграть в войне в Украине. Причина – мол, тогда США переключатся на КНР. Европу шокировало это заявление. Более того, Ван И отверг обвинения в том, что Китай помогает России.
- Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок подчеркнул: Китай не может быть гарантом безопасности, потому что он хотел бы захватить Украину. КНР имеет собственный интерес в войне.
- В августе Лавров заявил, что мирное урегулирование войны должны обеспечить США и Китай. Впрочем, СМИ указали: страна вряд ли станет одним из гарантов безопасности Украины из-за ограниченности ресурсов и нежелания создавать прецедент.