Детали передает 24 Канал со ссылкой на Welt am Sonntag.

Правда ли, что Китай отправит войска в Украину?

Дипломатические круги ЕС, "которые поддерживают контакты с китайскими правительственными кругами", информируют, что да. Китай, вероятно, готов принять участие в возможном миротворческом контингенте в Украине.

Но есть определенное условие: КНР введет свои войска, если миротворческие силы будут развернуты на основе мандата Организации Объединенных Наций (ООН).

План Пекина вызвал неоднозначную реакцию в Брюсселе. С одной стороны, включение стран глобального Юга, таких как Китай, может способствовать приемлемости развертывания иностранных войск для мониторинга мира. "Однако существует также опасность, что Китай в первую очередь захочет шпионить в Украине и займет явно пророссийскую позицию вместо нейтральной в случае конфликта", сказал высокопоставленный дипломат ЕС, знакомый с текущими консультациями в Брюсселе,

– цитируют журналисты.

Таким образом, намеки китайской стороны, хоть и противоречивые, но не лишены логики. Пекин уклончиво называет войну России против Украины "конфликтом". Но Поднебесная хочет влиять на ход событий. Заявления Китая имеют вес, ведь Россия, как известно, – медведь за спиной дракона.

Заявления Китая о войне в Украине