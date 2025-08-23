Стоит заметить, что Китай трактует Будапештский меморандум по-своему. Как заметил в эфире 24 Канала руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок, там убеждают, что якобы только обещали не бить по Украине ядерным оружием.

К теме Китай вряд ли станет гарантом безопасности для Украины: журналисты назвали причину

Какова позиция Китая относительно войны?

Сегодня нельзя доверять Китаю, даже несмотря на его обещания стать гарантом нашей безопасности. Частично то же самое можно сказать о европейцах. Сейчас они предлагают в случае повторного нападения собраться за 24 часа и тогда начать думать, какую помощь можно оказать. Это никак нельзя назвать альтернативой для 5 статьи НАТО.

С Китаем также надо работать. Это очень непросто, но нужно искать точки соприкосновения, например, с США. Мы уже пытались так делать. Украина одна из первых, кто вводит санкции против китайских компаний,

– отметил Валерий Клочок.

Именно наше государство показало миру, что военные из Китая есть на фронте. Надо использовать моменты участия Пекина в войне, потому что время от времени мы об этом забываем. К сожалению, даже этого пока недостаточно.

"Китай не может быть гарантом безопасности, потому что он хотел бы захватить Украину. Война происходит также и в его интересах. Россия хочет контролировать территории, где много редкоземельных минералов, а Китай является монополистом по экспорту таких элементов", – добавил Валерий Клочок.

Соответственно Пекину не выгодно, чтобы Украина разрабатывала свои продукты еще и в сотрудничестве с США. Поэтому Трамп заинтересован, чтобы война закончилась. Для США лучше, чтобы все-таки Украина контролировала области, где есть природные ресурсы.

Противостояние Вашингтона и Пекина сегодня является определяющим в том, когда завершится российско-украинская война.

Что говорят в Китае о переговорах: