К позиции Китая также присоединилась Бразилия. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление министра иностранных дел Китая Ван И.

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Какой позиции относительно войны России против Украины придерживается Китай?

Свою позицию Пекин озвучил 6 августа во время телефонного разговора Ван И со специальным советником президента Бразилии по международным вопросам Селсу Аморимом.

В ходе обсуждения стороны обменялись мнениями относительно войны России против Украины, которую Пекин называет "украинским кризисом". Ван И заявил, что "консенсус", заключенный Китаем и Пакистаном, сыграл положительную роль в деэскалации "кризиса".

Россия и Украина уже начали переговоры, сделав важный шаг вперед. Текущий процесс урегулирования кризиса достиг критического момента,

– говорится в заявлении МИД Китая.

Китай и Бразилия также подтвердили готовность способствовать прекращению огня, активизации мирных переговоров и другим вопросам для урегулирования.