В распоряжении The New York Times оказался 8-страничный документ ФСБ, написанный, вероятно, в конце 2023-го или в начале 2024 года. В нем серьезной угрозой для нацбезопасности России названо не НАТО, а Китай, передает 24 Канал.

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Почему Кремль боится своего "стратегического партнера"

Публично Владимир Путин заявляет, что дружба с Китаем является нерушимой – это стратегическое военное и экономическое сотрудничество, которое вступило в "золотую эру". Однако реальность совсем иная. В коридорах Лубянки, штаб-квартиры ФСБ тайное разведывательное подразделение называет китайцев "врагом".

В документе ФСБ Китай неоднократно называется "КНР", а не "партнер" или "друг".

ФСБ заявляет, что в 2022 году разоблачила "нескольких" завербованных китайской разведкой россиян, которые передавали чувствительную научно-техническую информацию. Один из способов вербовки – приглашение российских ученых выступить на конференциях в Китае. Китайская сторона выбирает потенциальных источников и предлагает им контракты на выполнение исследовательских проектов.

"На самом деле это завуалированное поручение на сбор конфиденциальной или секретной информации. Оплата значительная, а условия работы очень привлекательные", – говорится в отчете.

В отчете приводится пример китайского шпионажа в Арктике, который обнаружили офицеры в Сибири. Там китайская горнодобывающая компания работала "в обход" российского законодательства, "разведывая месторождения урана", что является стратегическим ресурсом. ФСБ считает, что это может представлять угрозу ядерному потенциалу России.

В документе также упоминается, что китайские ученые исследуют исторические документы, чтобы доказать, что части Сибири и Дальнего Востока якобы принадлежат Китаю. В XIX веке эти земли были отторгнуты Российской империей. Сегодня Китай официально не оспаривает эти территории, но националистические круги в Пекине время от времени поднимают этот вопрос.

Контрразведчики также считают, что Китай шпионит за действиями российской армии в Украине, чтобы узнать больше о западном вооружении и методах ведения боевых действий.

ФСБ также выражает обеспокоенность относительно китайских компаний, которые присутствуют на российской территории, особенно в области телекоммуникаций.

Китайские компании имеют "финансовое и технологическое преимущество" над российскими фирмами и используют это, чтобы собирать разведывательную информацию.

Российские спецслужбы убеждены, что китайские производители оборудования "могут скрывать шпионские функции" в своих технологиях, таких как маршрутизаторы, видеокамеры и сетевое оборудование.

ФСБ просит российское правительство принять "срочные меры" для уменьшения технологической зависимости от Китая.

Несмотря на четкое осознание опасности со стороны Китая, в документе ФСБ четко отмечается, что потерять поддержку Пекина нельзя. Российские силовики готовы принимать какие-то "чувствительные действия" против китайцев только в случае приказа "сверху".