Деталі передає 24 Канал з посиланням на Welt am Sonntag.

Чи правда, що Китай відправить війська в Україну?

Дипломатичні кола ЄС, "які підтримують контакти з китайськими урядовими колами", інформують, що так. Китай, імовірно, готовий взяти участь у можливому миротворчому контингенті в Україні.

Але є певна умова: КНР введе свої війська, якщо миротворчі сили будуть розгорнуті на основі мандату Організації Об'єднаних Націй (ООН).

План Пекіна викликав неоднозначну реакцію в Брюсселі. З одного боку, включення країн глобального Півдня, таких як Китай, може сприяти прийнятності розгортання іноземних військ для моніторингу миру. "Однак існує також небезпека, що Китай в першу чергу захоче шпигувати в Україні і займе явно проросійську позицію замість нейтральної у разі конфлікту", сказав високопоставлений дипломат ЄС, знайомий з поточними консультаціями в Брюсселі,

– цитують журналісти.

Таким чином, натяки китайської сторони, хоч і суперечливі, але не позбавлені логіки. Пекін ухильно називає війну Росії проти України "конфліктом". Але Піднебесна хоче впливати на перебіг подій. Заяви Китаю мають вагу, адже Росія, як відомо, – ведмідь за спиною дракона.

Заяви Китаю про війну в Україні