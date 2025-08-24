Деталі передає 24 Канал.

Україні не потрібні гарантії безпеки від Росії

Зеленський нагадав, що Росія свого часу підписала Будапештський меморандум. І сама ж порушила його.

Згідно, наприклад, з одним із документів щодо гарантій безпеки для України, а саме Будапештським меморандум, Росія була одним із гарантерів саме цієї безпеки. Водночас вона сама і порушила свої гарантії, свої обіцянки. Тому ми не говоримо щодо гарантій безпеки від Російської Федерації. Ми говоримо про гарантії безпеки, які будуть нас захищати від Російської Федерації, від її агресії або повторення повномасштабних агресивних кроків у майбутньому,

– пояснив президент.

На початку повномасштабної війни Україну підтримала низка країн. Київ довіряє їм і чекає на гарантії від них.

"Наприклад, країни, які накладали санкції за агресію, країни, які давали зброю, країни, які забезпечували гуманітарну підтримку, країни, які посилювали нас в моменти блекаутів, країни, які допомагають повертати нам дітей, людей з полону", – перелічив Зеленський.

Цікаво, що днями ЗМІ писали про Китай, який нібито готовий відправити своїх миротворців в Україну. Та є небезпека, що Піднебесна відправить не так миротворців, як шпигунів. До того ж росіяни не дуже довіряють Сі, хоча офіційно транслюють тези про дружбу.