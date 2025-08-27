Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материал Financial Times.

Что предлагается в гарантиях безопасности для Украины?

Журналисты, со ссылкой на европейских и украинских политиков, отметили, что Вашингтон во время переговоров отмечал, что готов обеспечить стратегические средства – от разведки и наблюдения до управления, контроля и противовоздушной обороны. Это должно поддержать возможное развертывание войск под руководством Европы на территории Украины.

На прошлой неделе президент Дональд Трамп заверил европейских лидеров, что США будут участвовать в "координации" гарантий безопасности для Киева, чтобы предотвратить новые атаки России после заключения мира.

К "коалиции желающих", которую возглавляют Великобритания и Франция, уже присоединились страны, готовые гарантировать защиту Украины от повторной агрессии РФ. В то же время в Европе признают: без американской поддержки их войска не смогут эффективно действовать на украинской территории.

По предварительному плану, послевоенная система безопасности предусматривает создание демилитаризованной зоны, которую будут патрулировать миротворцы из нейтральной страны, согласованной Киевом и Москвой. Далее границу будут охранять украинские войска, вооруженные и обученные силами НАТО, а глубже в стране должны быть размещены европейские силы сдерживания. США при этом будут обеспечивать тыловую поддержку.

Впрочем, во многих европейских столицах идея прямого развертывания войск в Украине вызывает беспокойство, даже несмотря на обещания американской помощи.

