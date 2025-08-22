Скорее всего американские пилоты смогут принять участие в миссиях поддержки украинских сил в воздухе. Об этом пишет CNN со ссылкой на источники, ознакомленные с переговорами, передает 24 Канал.
Как могут помочь США?
По данным издания, источники сообщили, что американский президент Дональд Трамп отклонил возможность развертывания войск США на территории Украины, однако Вашингтон и союзники рассматривают ряд других вариантов.
В частности, речь идет о помощи украинским силам в воздухе со стороны американских пилотов. Ранее об этом заявлял и сам Дональд Трамп.
На днях госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что Америка готова участвовать в гарантиях безопасности для Украины после окончания войны. В то же время он отметил, что лидерство в этом вопросе должна брать на себя Европа.
Что известно о гарантиях со стороны Вашингтона?
Напомним, недавно Дональд Трамп заявил, что США могут предоставить авиационную поддержку Киеву в рамках потенциального мирного соглашения с Россией. А вот отправлять людей на землю, по его словам, будет Европа.
Впоследствии президент Владимир Зеленский также сообщил, что вместе с европейскими союзниками достигли взаимопонимания с США во время телефонного разговора 21 августа относительно гарантий безопасности.
Reuters писало, что военные руководители США и ряда европейских стран завершили обсуждение вариантов гарантий безопасности. Теперь их должны предоставить советникам по национальной безопасности государств-гарантов.