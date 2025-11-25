Такое мнение в эфире 24 Канала высказал бывший сотрудник СБУ Иван Ступак, добавив, что это логично, ведь есть информация, что с украинской стороны там присутствует глава ГУР Буданов, с американской – министр Сухопутных войск США Дрисколл.
Какой пункт в "мирном плане" не учтен?
Экс-сотрудник СБУ убежден, что стороны очень далеки к подписанию мирного соглашения. Последнюю неделю очень много разговоров о различных версиях "мирного плана", сейчас украинский президент хочет отправиться в Соединенные Штаты, чтобы согласовать с Трамопм его пункты, разработаны США, Украиной, Европой.
Ступак считает, что даже если Зеленский на следующей неделе прибудет в Вашингтон и согласится на эти пункты, то это будет лишь один из шагов в процессе мирного урегулирования.
"Нравится это нам или нет, но нам нужно согласие со стороны России. Так, они вышли с предложением, этим пунктам (первая версия – 24 Канал), это означает, что все же жизнь там нехорошо. Все-таки политическое руководство вероятнее хотело бы завершить эту войну", – озвучил Ступак.
Он отметил, что если российская сторона полностью или частично заблокирует обновленный "мирный план", то переговорный процесс может затянуться во времени довольно существенно. Ступак объяснил, что россияне будут тормозить процесс до зимних праздников, потому что с их наступлением выпадает работа Запада (в декабре из-за Рождества), а самой России почти до конца января 2026 года. По его словам, Кремль очень надеется, что в момент начала новых переговоров, линия разграничения будет складываться существенно в пользу российской армии.
В этих пунктах плана отсутствует упоминание о миротворцах. Это ключевой показатель того, будет ли мирное соглашение действительно серьезным. Представим, что Украина согласовала эти пункты, Россия также, тогда возникает вопрос, кто будет обеспечивать контроль на линии разграничения? Это могут делать только миротворцы,
– подчеркнул Ступак.
Что заявляют стороны относительно "мирного плана"?
Президент США Трамп заявил, что американской делегации удалось достичь результата в консультациях с Украиной и Россией для отработки "мирного плана". Он дал поручение своему представителю Виткоффу прибыть в Кремль для разговора с Путиным, а министру армии США Дрисколлу провести встречу с украинской делегацией.
Зеленский озвучил, что Украина очень внимательно работает над шагами, которые нужны для завершения боевых действий. Он отметил, что есть сигнал, что команда Трампа прислушивается к украинской стороне. Впоследствии после встречи делегаций в Женеве советник главы ОПУ Александр Бевз сообщил, что "мирный план" США из 28 пунктов был изменен, некоторые изъяты, а определенные пункты изменены.
Помощник главы Кремля Ушаков заявил, что большинство пунктов той версии "мирного плана", которую Путин и Трамп обсуждали на Аляске, являются приемлемыми для российской стороны. Комментируя европейский план из 24 пунктов, он констатировал, что эти положения России не подходят.