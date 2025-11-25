Такое мнение в эфире 24 Канала высказал бывший сотрудник СБУ Иван Ступак, добавив, что это логично, ведь есть информация, что с украинской стороны там присутствует глава ГУР Буданов, с американской – министр Сухопутных войск США Дрисколл.

Какой пункт в "мирном плане" не учтен?

Экс-сотрудник СБУ убежден, что стороны очень далеки к подписанию мирного соглашения. Последнюю неделю очень много разговоров о различных версиях "мирного плана", сейчас украинский президент хочет отправиться в Соединенные Штаты, чтобы согласовать с Трамопм его пункты, разработаны США, Украиной, Европой.

Ступак считает, что даже если Зеленский на следующей неделе прибудет в Вашингтон и согласится на эти пункты, то это будет лишь один из шагов в процессе мирного урегулирования.

"Нравится это нам или нет, но нам нужно согласие со стороны России. Так, они вышли с предложением, этим пунктам (первая версия – 24 Канал), это означает, что все же жизнь там нехорошо. Все-таки политическое руководство вероятнее хотело бы завершить эту войну", – озвучил Ступак.

Он отметил, что если российская сторона полностью или частично заблокирует обновленный "мирный план", то переговорный процесс может затянуться во времени довольно существенно. Ступак объяснил, что россияне будут тормозить процесс до зимних праздников, потому что с их наступлением выпадает работа Запада (в декабре из-за Рождества), а самой России почти до конца января 2026 года. По его словам, Кремль очень надеется, что в момент начала новых переговоров, линия разграничения будет складываться существенно в пользу российской армии.

В этих пунктах плана отсутствует упоминание о миротворцах. Это ключевой показатель того, будет ли мирное соглашение действительно серьезным. Представим, что Украина согласовала эти пункты, Россия также, тогда возникает вопрос, кто будет обеспечивать контроль на линии разграничения? Это могут делать только миротворцы,

– подчеркнул Ступак.

Что заявляют стороны относительно "мирного плана"?